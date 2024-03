NAJTRAŽENIJA TORBA ZA PROLJEĆE 2024! Iznenadićete se, vraća se moda 50-ih (ANKETA)

Da li vam se dopada torba koja je najtraženija za proljeće 2024. godine?

Kraj minijatrnim torbama! Taman kada smo se navikli na ultra mini torbe koje su sasvim dovoljne za novčanik, ključeve, ogledalce i ruž za usne, one padaju u zaborav. Sada su u prvom planu velike i praktične torbe, koje su se nametnule kao jedan od vodećih trendova za 2024. Ipak, jedna mala torba, ne samo da će ostati must have komad, već je i najtraženija za ovo proljeće.