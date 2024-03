KAKO I ZAŠTO NASTAJE HRONIČNA UPALA SINUSA: Dr Pavlović otkrio da li je glavobolja normalna i kad mora OPERACIJA!

Dr Bojan Pavlović, otorinolaringolog Kliničkog centra Srbije, otkrio je sve što treba da znate o hroničnoj upali sinusa!

Izvor: K1 televizija/ Printscreen

Upala sinusa je čest medicinski problem koji često uzrokuju virusi i alergeni. Ova upala može da bude akutna ili hronična, a simptomi uključuju začepljen nos, bol u sinusima, glavobolju i opštu nelagodnost. Lečenje ovog stanja može da bude izazovno, a hronična upala može biti posebno frustrirajuća za pacijente. Kako se upala sinusa leči, kako se živi sa hroničnom upalom, zašto bol u sinusima može da izazove glavobolju i kada je hirurški zahvat jedino rešenje, u emisiji "Uranak" na televiziji K1 otkrio je otorinolaringolog Kliničkog centra Srbije, dr Bojan Pavlović.

"Sinuzitis je upala sluznice nosa i sinusa. Veoma često su udružene reakcije sluznice u samom nosu i sinusima, retko kada mogu da budu odvojene, zbog čega ih nazivamo rinosinuzitisima. Oni mogu da se pojave u akutnom obliku ili da se ponavljaju i dobiju hronični oblik bolesti. Simptomi uključuju pojačanu sekreciju, opstrukciju nosa, osećaj pritiska u licu, očima, glavobolje i gubitak mirisa", objasnio je dr Pavlović.

Kako da razlikujemo sinuzitis od alergije ili virusa?

"Ulazimo u sezonu alergijskih bolesti, kada se povećava koncentracija polena, iako smo tokom čitave godine izloženi alergenima zatvorenog prostora, prašini, plesnima. U ovom periodu godine dolazi do povećane učestalosti simptoma alergijskog rinitisa, koji uključuju opstrukciju nosa, sekreciju, kijanje, svrab nosa i očiju", rekao je dr Pavlović i dodao:

"Naravno, u ovom prelaznom periodu imamo i učestale virusne infekcije, koje pored ovih simptoma mogu da izazovu i opšte simptome poput povišene temperature i osećaja malaksalosti. To je najčešći razlog za razlikovanje alergijskih bolesti od virusnih. Mnogo faktora utiče na razvoj hroničnog sinuzitisa. Nije stvar samo u povišenoj temperaturi, stvar je i u promenljivosti mikroklimatskih uslova, kao što su promene u grejanju ili promene sredine u kojoj boravimo", objasnio je doktor.

Koji je glavni uzrok nastanka sinuzitisa?

"Prostori u nosu i sinusima su prilično uzani, a kosti u tim strukturama su obložene sluznicom određenih karakteristika. Svaka provokacija, infekcija ili alergija dovodi do promena volumena otoka sluznice, što dodatno sužava ili čak zatvara otvore preko kojih sinusi komuniciraju s nosem. Na taj način se menjaju lokalni uslovi, pritisci gasova, a transport sekreta iz sinusa je onemogućen, što dovodi do razvoja upale. Ako ta situacija potraje malo duže, dolazi do hronične upale sinusa", rekao je dr Pavlović.

Izvor: Shutterstock/Nenad Cavoski

Kako se sinuzitis leči?

"Različitim načinima lečimo sinuzitis. Svakako, eliminacija uzročnika je prvi korak. Imamo na raspolaganju različite medikamentne i farmakološke mogućnosti. Primenom različitih lekova i sredstava, neke oblike moramo lečiti hirurški. To je individualna procena koja zahteva analizu dužine trajanja tegoba, kvaliteta i karakteristika samih tegoba pacijenta, kao i koliko te tegobe remete pacijenta. Odluka za hirurgiju se donosi nakon određenih imidžing metoda, kao što su skeneri paranazalnih sinusa", odgovorio je dr Pavlović i objasnio koja je procedura hirurške intervencije:

"Danas je zlatni standard za operaciju, endoskopski pristup tzv. FES hirurugija. Operacija se obavlja u opštoj anesteziji, sve intervencije se obavljaju kroz nos, endoskopom se ulazi i preikazuju strukture na kojima intervenišemo. Za to su nam potrebni posebni konstruisani instrumenti, jer su prostori fini, uzani pod različitim uglovima i pri samoj operaciji treba ukloniti samo patološke promene, sačuvati maksimalno sluznicu i koštane strukture. Ova endoskopsa hirurgija je zamišljena kao minimalno invazivna, sa što manje traume, da se pomogne maksimalno pacijentu, kako bi se on vratio brzo u svakodnevni život. Naravno, postoje i određeni rizici jer radimo u dubini ispod baze lobanje, oko oka, velikih krvnih sudova i nerava, a to znači da je poznavanje anatomije i pozicioniranje važnih stuktura jako bitno. Operacija traje u zavisnosti od samog problema, u proseku traje oko dva sata, to je uobičajeno vreme, ali može trajati kraće ili duže", objasnio je doktor.

Postooperativni oporavak

"Nakon operacije otpuštamo pacijente nakon 24 sata. Potreban je poštedni režim koji traje nekoliko dana. Dve nedelje nakon operacije, pacijenti ne smeju da se izlažu intenzivnim fizičkim naporima niti ekstremnim temperaturama (visokim ili niskim). Sinuzne glavobolje obično nisu jake, više se opisuju kao tupi bol i osećaj pritiska. U akutnim stanjima i pogoršanju hroničnog sinusitisa, one mogu da budu vrlo jake i obično su lokalizovane nad projekcijom samih sinusa: iznad očiju, ispod očiju, u dubini lica", kazao je i naglasio da pacijenti probleme sa sinusima nikako ne bi trebalo da leče kod kiropraktičara, odnosno bez konsultacije sa lekarom:

"Imao sam prilike da vidim na društvenim mrežama, ali nikako to ne bih savetovao pacijentima. Svaka intervencija mora da bude jasno definisana, tako da odluku o intervenciji treba da donesu u savetu sa lekarom. Na društvenim mrežama može svašta da se vidi, ali bih savetovao savremenu medicinu", rekao je doktor i osvrnuo se na narodnu medicinu.

"Grejanje sinusa ili neke kesice soli mogu da olakšaju glavobolje i to je nešto što možemo da prihvatimo, kao i meleme za sinuse. Brojni lekovi potiču iz biljnih preparata, a veliki broj farmakoloških lekova je na biljnoj osnovi. To može biti od pomoći, ali moramo razgovarati o standardizovanim pristupima i pravilnoj upotrebi. Primarni cilj je da se pacijentu ne nanese šteta, jer ne možemo preporučivati nešto što nije provereno", upozorio je.

Kako sačuvati sinuse?

"Bilo bi dobro da živimo u sredini koja nije zagađena, to je prva stvar. Druga stvar je da bi trebalo da posvetimo pažnju higijeni nosa. To podrazumeva redovno ispiranje nosa, kao što peremo lice ili zube. Najjednostavnije je koristiti fiziološki rastvor, ujutro i uveče. Nos je filter za vazduh koji prolazi kroz disajne puteve, a u njemu se zadržavaju sve čestice, bakterije i virusi koje se zalepe za sekret koji oblaže sluznicu nosa. Redovnim ispiranjem nosa možemo pomoći telu da se oslobodi tih nečistoća. Tek kada se razbolimo, shvatimo koliko nam je nos zaista važan", rekao je dr Pavlović.