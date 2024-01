APOTEKAR SPASIO ŽIVOT ŽENI DOK JE ČEKALA U REDU ZA LEK! Sela, ostala bez daha i srušila se - ODMAH je znao šta da uradi!

Otišla je da kupi lek, a onda je usledila borba za život.

Izvor: RTS/PrintScreen

Kada je Džoan Džonston prošlog leta ubola pčela u njenoj bašti, nije ni slutila da će uslediti situacija u kojoj će se boriti za život. Supruga je pčelara, pa joj se ova situacija dešavala nekoliko puta, bez bilo kakvih komplikacija. Ovoga puta, 66-godišnja Džoan znala je da je reč o nečemu ozbiljnijem.

"Pčela me je ubola u vlasište, ali osećala sam trnce u potkolenicama koji su se postepeno pomerali po telu. Pozvala sam lekara opšte prakse koji mi je rekao da je prvi način lečenja uboda pčela da dobijem antihistaminik, lek koji se koristi za lečenje mnogih bolesti kao što su, na primer, alergijske reakcije. Otišla sam u apoteku da ga kupim", rekla je Džoan.

Dok je stajala na šalteru apoteke, Džoan je desetak minuta razgovarala o svojim simptomima sa farmaceutom. "Dobila sam antihistaminik veoma brzo, ali sam tada počela da se osećam veoma slabo i znala sam da moram da sednem. Ostala sam bez daha i za nekoliko minuta sam se srušila", prisetila se Džoan koja je u tom trenutku imala anafilaktički šok - najtežu formu alergijske reakcije na hranu, lekove ili insekte.

Anafilaktički šok javlja se odjednom, bez prethodnog upozorenja i može u potpunosti da se razvije do najtežih simptoma u roku od nekoliko minuta do pola sata. Kada zahvati disajne puteve ili dovede do vaskularnog kolapsa i kome, može da bude opasan po život i dovede do smrtnog ishoda.

"Tada nisam shvatala to, ali sada znam o kakvoj reakciji je reč. Apotekar Stiven je preuzeo kontrolu nad situacijom i uspeo je da mi da injekciju adrenalina. Sve se desilo veoma brzo. Svi zaposleni su reagovali na veoma profesionalan način. Da nije bilo Stivena, sada bi sve moglo da bude drugačije", rekla je Džoan i dodala kako nikada ranije nije imala komplikovanu reakciju na ubod.

"Na svu sreću, nemam nikakvih drugih zdravstvenih problema, ali ako bih imala, odmah bih otišla u apoteku da se obratim za pomoć i savet. Veoma sam zahvalna Stivenu kojeg svakodnevno pozdravim kad idem u prodavnicu. Sada se smejemo tome, a moj muž je preselio pčele iz bašte", ispričala je Džoan.

BONUS VIDEO: