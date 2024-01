SPISAK SIMPTOMA JE BAŠ DUGAČAK, AKO KRENEM DA NABRAJAM... Problem sa ŠTITNOM sve zbunjuje, evo kad da se javite lekaru!

Predugačak spisak simptoma oboljenja štitne žlezde može da zbuni pacijente.

Na Klinici za endokrino hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije tokom godine se uradi od hiljadu do hiljadu i po operacija, i više od 10.000 pregleda. Na pitanje li su oboljenja štitne žlezde u porastu, prof. dr Vladan Živaljević, direktor Klinike za endokrinologiju, kaže da odgovor nije tako jednostavan.

"Da li je zaista realan porast broja obolelih ili je porast pacijenata rezultat bolje dijagnostike, to je pitanje na koje nemamo baš tačan odgovor. Ali ono što je sigurno, to je da je povećan broj pacijenata", rekao je u Jutarnjem programu RTS-a i dodao da je evidentna bolja dijagnostika uz inovativne metode lečenja.

"Pre nekih 30 godina, kad sam prvi put kročio na endokrinu hirurgiju, bila je jedna pacijentkinja koja je, kaže, operisana 1996. godine i sve je bilo odlično, posle 10 dana je otišla kući. Danas pacijenti, posle operacije štitaste, paratiroidne žlezde, provedu jedan dan u bolnici, a posle operacije nadbubrežnih žlezda već i drugi dan odlaze kući, a ne kao što je to bio slučaj ranije. Naravno, to je rezultat primene savremenih tehničkih i tehnoloških dostignuća medicine i spremnosti doktora da se za to edukuju", rekao je profesor i dodao:

"Ja sam posebno ponosan na to što danas u endokrinoj hirurgiji radi bar deset edukovanih hirurga koji izvode i najkomplikovanije operacije iz oblasti endokrine hirurgije, tako da endokrina hirurgija u Srbiji nema razloga za brigu o svojoj budućnost", istakao je profesor. Direktor Klinike za endokrinologiju komentarisao je i pitanje simptoma.

"Ja izbegavam da navodim simptome, zato što je broj simptoma mali, a broj bolesti veliki i za mnoge bolesti su zajednički simptomi. Tako da, po mom mišljenju, pacijent kada oseti neke simptome, najbolje je da ode kod doktora koji će ga usmeriti u pravom pravcu, jer su oni i kod promene štitne žlezde toliko polimorfni, da ja, kada bih nabrojao neke od tih simptoma, ja mislim da svi koji su u ovom studiju bi prepoznali kod sebe neke od tih simptoma", ispričao je gostujući u Jutarnjem programu profesor dr Živaljević.

Govoreći o listama čekanja, profesor kaže da "iako se povećava broj pacijenata, nema liste čekanja". Navodi da je to prvenstveno iz razloga što Klinika ima još jednu operacionu salu, pa je i broj operisanih povećan. "Operacije se zakazuju u vrlo prihvatljivom roku. Oni koji imaju sumnju ili dokazan maligni tumor, ne čekaju na operaciju duže od nekoliko nedelja do mesec dana, ostali dva do tri meseca", dodao je.