MUŠKARCI, KAKO JE VAMA INTIMNI ODNOS UVEK DOBAR ILI ODLIČAN, A NIKAD LOŠ? Dali su iznenađujuće odgovore na ovo pitanje!

"Muškarci, imate li vi ikada loš intimni odnos?", glasilo je pitanje koje je postalo viralno.

"Muškarci, imate li vi ikada loš intimni odnos? Imam utisak da vam je uvek dobro ili odlično, ali nikad loše, dok su žene imale loša iskustva u krevetu?", glasila je objava na popularnoj platformi Quora koja je privukla mnogo pažnje. Jači pol se odmah uključio i otkrio ima li istine u ovome i šta za njih znači loš intimni odnos. Možda vas odgovori iznenade. Evo šta su pisali:

"Samo zato što muškarac završi, ne znači da je intimni odnos bio sjajan. Biološki, muška anatomija je napravljena da ejakulira prilično lako, jednostavno je tako. Uz mnogo iskustva i malo samodiscipline, to vreme možete znatno da produžite. To mnogo zavisi od partnerke sa kojom smo. Jedna devojka nije mogla da me prati, sve bih usporio zbog nje, ali uvek je delovalo kao da se muči da postigne vrhunac. Pokušavao sam da joj objasnim da smo mi jednostavno drugačiji. Nemojte da mislite da muškarci nemaju loš intimni odnos. Ako ste dobar tim, intimni odnos će biti neverovatan. Komunikacija je na prvom mestu".

"Da, postoji loš se*s. Većina muškaraca veruje da je svaki dobar i da je broj odnosa veoma važan. Mnogi momci će se hvaliti koliko često imaju odnose, ali manje će govoriti o kvalitetu. Ne žele da priznaju da su imali loše iskustvo. Imao sam i dobar i loš se*s".

"Naravno da smo imali loš intimni odnos. Na primer, imao sam odnose sa ženama koje su bile toliko sebične, da je sve moralo da se radi samo kako njima odgovora i kako bi one postigle vrhunac. Se*s bi trebalo da bude oboma prijatna stvar, ali kada ste sa partnerkom koja vas u suštini vidi kao objekat i ceo odnos se svodi samo na njeno samozadovoljstvo, to je jedan od primera kada vam nije prijatno".

"Imao sam odličan odnos jednom u životu. Dakle, znam da postoji, ali je izuzetno retko. To je bila moja jedina prava veza, kada sam imao 20 godina i to sa ženom od 33 godine. Bila je dama, nesebična, prelepa. Samo dvoje ljudi koji se nenormalno privlače i koji uživaju u izgledu suprotne strane".

"Jedini muškarci koji su loši u se**u su oni sebični koji ne pokušavaju da udovolje svojim ženama i ne pitaju šta im se dopada".