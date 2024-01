UČILA MALOLJETNICE KAKO DA ZADOVOLJE EPSTAJNA, SAD JEDE CRVLJIVE JABUKE

Žena koja je Džefriju Epstajnu pomagala da dođe do maloljetnica trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu i jedino što ima da primijeti o slučaju protiv njenog bivšeg ljubavnika jeste da je samo ona iza rešetaka.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

Konačno je objavljena prva tura dokumenata u vezi sa slučajem Džefrija Epstajna, u kojima je imenovano više poznatih ličnosti koje su povezane s pokojnim bogatašem, predatorom i seksualnim prestupnikom.

Izvor: Profimedia

U prvim otpečaćenim papirima pominju se nekadašnji predsjednik Amerike Bil Klinton, princ Endru i ličnosti iz zabavne industrije, a povodom objavljivanja ove dokumentacije oglasila se Žislen Maksvel.

Epstajnova najbliža saradnica i nekadašnja ljubavnica, koja trenutno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu zbog pomaganja Epstajnu za podvođenje i seksualno zlostavljanje maloljetnica, obratila se javnosti preko svog advokata.

Njen zastupnik Artur Aidala rekao je da ona "nema ništa da kaže" povodom objavljivanja ove liste i dodao:

- Ne mislim da ona ima o čemu da priča, osim možda o tome što – ako pogledate ovaj zločin u potpunosti – radi se o muškarcima koji dugo zlostavljaju žene... a u zatvoru je samo jedna osoba – žena.

Ko je Žislen Maksvel?

Žislen Maksvel rođena je na Božić po gregorijanskom kalendaru 1961. godine, a samo tri dana kasnije automobil u kome se nalazio njen 15-godišnji brat Majkl udario je u kamion u Oksfordširu. On je narednih sedam godina života proveo u komi, što se značajno odrazilo na Žislen.

Izvor: FRANK HERRMANN / NEWS LICENSING / PROFIMEDIA

Iako je rođena u izobilju – njen otac je bio tajkun Robert Maksvel – mediji su pisali da su prve godine njenog života obeležene emocionalnim zanemarivanjem. Njena majka Beti priznala je u svojim memoarima da su Robert i ona, skrhani posle Majklovog udesa, "jedva pogledali" bebu Žislen.

Navodno je jednog dana, kada je imala samo tri godine, mala Žislen stala ispred majke i rekla:

- Mama, ja postojim!

Beti je vjerovala da je njena ćerka kao dijete imala i anoreksiju. Zbog svega su roditelji nakon toga otišli u drugu krajnost; opasipali su je ljubavlju i novcem bez mere.

Iako nikada nije bila pošteđena zlostavljanja i besa koje je od Roberta Maksvela trpeo ostatak porodice, Žislen je uskoro postala tatina miljenica. Njena majka je u autobiografiji napisala da je Žislen jedino od njene djece za koje može da kaže da je bilo razmaženo.

Odrasla je u Hedington hil holu, ogromnoj italijanskoj vili koja gleda na Oksford, a zanimljivo je to što je njen otac, umjesto da kupi ovo zdanje, nekako ubijedio njegovog vlasnika – gradsko vijeće Oksforda – da mu iznajmi kuću za minimalnu sumu, u zamjenu za renoviranje imanja.

Porodica Maksvel je, tokom Žisleninog odrastanja, organizovala raskošne zabave, uz prisustvo političara, poznatih ličnosti i medijskih tajkuna. Međutim, nakon što bi slavni otišli, ova vila bila je tužno mjesto za odrastanje.

Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Njen otac Robert, koji je došao do svog položaja od ekstremnog siromaštva u čehoslovačkom jevrejskom naselju i kao jedan od rijetkih u njegovoj porodici koji su preživjeli holokaust, postao je jedan od najistaknutijih biznismena u Britaniji. Često je opisivan kao nasilnik – Džon Preston je u knjizi "Pad" napisao da je Maksvel zlostavljao djecu i fizički i verbalno.

Navodno bi ih za stolom često ispitivao o geopolitici i njihovim planovima, dovodeći ih do suza ako ne bi smatrao njihove odgovore zadovoljavajućim.

- Tukao nas je kaišem, i djevojčice i dječake - rekao je Prestonu Ijan Maksvel, Žislenin brat.

Žislen je bila očeva miljenica, ali i ona je trpjela isto. Međutim, dok su se njena braća i sestra bunili i povlačili, ona je željela da ugodi svom ocu. U intervjuu za Tatler 2000. rekla je da je on bio "inspirativan" roditelj i posvetila se tome da ga usreći.

Očigledno je Robert Maksvel polagao velike nade u najmlađu ćerku, jer je gajio ambicije da je uda za Džona F. Kenedija Mlađeg. Žislen se školovala na Koledžu Marlboro i Unierzitetu Oksford, gdje je studirala savremenu istoriju i jezike.

Izvor: PETER NICHOLLS / NEWS LICENSING / PROFIMEDIA

- Bilo mi je vrlo jasno, čak i kao studentkinji, da je zanimaju moć i novac - rekla je spisateljica Ana Pasternak, koja je bila na Oksfordu kad i Žislen Maksvel.

- Ona je bila jedna od onih ljudi na zabavama koji ti, dok te ljube, uvijek gledaju preko ramena da vide ima li tu neko moćniji ili zanimljiviji.

Po završetku studija, Žislen je postala redovno ime na stranicama tračarskih kolumni i u izvještajima o životima slavnih. Manje se istakla kao poslovna žena, a više kao društvena osoba, naročito kada je počela da se viša s grofom Đanfrankom Čikonjom, italijanskim aristokratom i biznismenom.

Osnova je i i privatni klub za žene, čijim je sastancima Ana Pasternak prisustvovala u više navrata.

- Sećam se da je bila pomalo šarmantna prema drugim ženama, ali se ne sećam da je bila bliska prijateljica s nekom ženom - kaže Pasternakova i dodaje:

- Mislim da joj žene nisu bile važne, samo kao sredstvo da dođe do moćnog muškarca.

Izvor: SVEN NACKSTRAND / AFP / PROFIMEDIA

Odnos i nedela Žislen Maksvel i Džefrija Epstajna

Postoji više priča o tome kako su se Epstajn i Žislen Maksvel upoznali. Nakon što je njen otac kupio New York Daily News 1991, ona se preselila u Ameriku, a u novembru te godine njen otac je nestao s palube jahte nazvane po njoj Lady Ghislaine, da bi njegovo tijelo uskoro bilo pronađeno kako pluta u moru.

Potom se ispostavilo da je Maksvel bio dio šeme za vještačko naduvavanje cijene akcija kompanije na račun 32.000 zaposlenih i "upao" u penzioni fond Mirror grupe. Uskoro su Ijan i Kevin Maksvel uhapšeni i optuženi za prevaru, za šta su oslobođeni 1996.

Dok je za većinu bila očigledna njegova krivica, Žislen je vatreno branila oca, ponavljajući da "on nije bio lopov". Ostatak porodice prihvatio je da je njegova smrt nesreća ili samoubistvo, ali je Žislen insistirala na tome da je ubijen.

Njen odnos s Epstajnom počeo je negde u vrijeme očeve smrti, početkom devedesetih i trajao više od dvije i po decenije, sve do njegove smrti. Neko kaže da ih je upoznao Žislenin otac, neko da su se sreli na žurki dok je patila zbog raskida s italijanskim grofom.

Izvor: HANDOUT / AFP / PROFIMEDIA

U svakom slučaju, makar na početku, priroda njihovog odnosa bila je romantična, a u iskazu iz 2009. više zaposlenih u njegovom domaćinstvu je svedočilo da je Epstajn nazivao Žislen svojom "glavnom djevojkom". Ona je nadgledala, angažovala i otpuštala Epstajnovo osoblje već od 1992. godine, a zaposleni su je zvali "Gospođom od kuće" i "agresivnom asistentkinjom". U jednom intervjuu, Epstajn je nazvao Žislen svojom "najboljom prijateljicom", a dodao je da mu ona "organizuje veliki dio života".

Par je imao prijateljstva s najistaknutijim ličnostima u Americi, pa je tako Žislen bila u prvim redovima na vjenčanju Čelsi Klinton, ćerke Bila i Hilari Klinton. Družili su se s Trampom, princem Endruom i mnogim drugim poznatim osobama iz raznih oblasti. Upravo je Žislen upoznala princa Endrua, kog je znala još sa studija, s Epstajnom, a ovaj par je prisustvovao žurkama koje je princ priređivao u Sandringemu, u jednoj od rezidencija pokojne kraljice Elizabete II.

Epstajn je 1995. preimenovao jednu od svojih firmi u Ghislaine Corporation, a Maksvelova je često, kao iskusna pilotkinja, prevozila Epstajna na njegovo privatno ostrvo u Karibima.

Džefri Epstajn je 2008. godine osuđen za podsticanje maloljetnika na prostituciju i odslužio je 13 mjeseci zatvora. Posle njegovog oslobađanja, Žislen više nije viđena s njim. Međutim, u narednim godinama se polako povlačila sa svojih "društvenih funkcija".

Izvor: NY STATE SEX OFFENDER REGISTER / ZUMA PRESS / PROFIMEDIA

Ispovjesti žrtava u kojima se pominje Žislen Maksvel svjedoče o njenoj hladnoći. Tako je jedna žrtva, koja je svjedočila protiv nje i Epstajna, rekla da je zlostavljana kada je imala 14 godina i da joj je Žislen Maksvel pokazivala kako Epstajn voli da ga masiraju. Rekla je i da je ona sama učestvovala u zlostavljanju.

- Bila je veoma opuštena, ponašala se kao da to nije velika stvar - rekla je žrtva.

Izvesna Kerolajn pričala je da ju je Maksvelova "sto puta" vodila da masira Epstajna, da se uvijek dogodilo nešto seksualno i da joj je Žislen to plaćala kasnije. Žena po imeno Kejt je tvrdila da joj je Maksvelova pripremila kostim učenice i poslala je da u njemu odnese čaj Epstajnu, s kojim je tad morala da spava, a da ju je pitala poznaje li neke "slatke, mlade i lijepe djevojke" koje bi spavale s Džefrijem.

Maksvelova je uhapšena u julu 2020. godine, a optužena je za privlačenje maloljetnika i seksualnu trgovinu maloljetnim djevojčicama, u slučaju protiv Epstajna. U decembru 2021. osuđena je po pet od šest tačaka optužnice, uključujući jednu za seksualnu trgovinu maloljetnicama i trebalo bi da odsluži 20 godina zatvora. Suočava se s još jednim suđenjem, za dvije optužbe da je lagala pod zakletvom o Epstajnovim zlodjelima.

Žislen se prije izvjesnog vremena žalila na uslove u zatvoru.

- Već me godinu i po napadaju i zlostavljaju. Sve to vreme nisam pojela hranljiv obrok. Nisam spavala bez upaljenog svijetla, i to fluorescentnog svijetla koje mi šteti očima, ili bez neprekidnog uznemiravanja - požalila se.

Zbog svega je, tvrdi, u lošem stanju, umorna, slava i krhka.

- Nemam čak ni cipele svoje veličine. Hrane me trulom hranom, dali su mi jabuku koja je imala crve. Nije mi dopušteno da vježbam - rekla je.

Ona se žalila i na probleme pri održavanju lične higijene, tvrdeći da joj "prijateljski nastrojen" pacov pravi društvo kad god ide u toalet jer nuždu navodno vrši nad otvorenom kanalizacijom, kao i da je morala da prestane da se tušira jer "jezivi" zatvorski čuvari navodno bulje u nju.