DR VOJA DONEO U EMISIJU NAPITAK ZA ČIŠĆENJE ORGANIZMA! Ako ste preterali sa hranom i pićem, ovo je SPAS - lako se pravi!

Prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog otkriva koji napitak je najbolji za čišćenje organizma ako ste preterali u hrani i piću!

Izvor: TV Prva/screenshot

Tokom novogodišnje proslave, mnogi mogu da preteruju sa hranom i pićem. Kako velika količina hrane u kombinaciji sa velikom količinom alkohola utiče na organizam, kako da se što pre vratimo u formu i koji napitak najbolje može da nam pomogne, otkrivaju toksikolog dr Radomir Kovačević i prof. dr Vojislav Perišić, gastroenterolog.

"Ja se pridržavam svojih principa, a to znači da sve sa merom treba uzimati - tečnosti, masnoće, proteine. Ja sam doneo jabuku kožaru. Ona je jedina jabuka koja se ne prska, ne propušta hemikaliju. Ona ima antioksidativno dejstvo. To je kapitalni zimski antioksidans. Naši stari su dva, tri puta nedeljno pekli jabuku. U rerni, ono što curi preko kože jabuke, ona sluz, to je probiotik. Jabuku treba jesti tri puta nedeljno, naročito tokom praznika, zbog probiotskog dejstva. To je čišćenje organizma", otkriva dr Voja Perišić u "Jutru" na Prvoj, dok dr Kovačević otkriva da su najgora kombinacija alkohol i benzodiazepini.

"Svi smo mi pomalo grešni. Pratim profesora Perišića i ne samo da mi je ovo poznato, već treba da imamo u vidu ljude koji već imaju formirane navike. Čekali smo svi ove proslave, stavili smo svega na trpezu, ali to ima i štete. Alkohol je uvek štetan, ali treba da se ima u vidu populacija. Ako u Srbiji imamo više od 600.000 dijabetičara, ako imamo mnogo ljudi koji su na dijetama zbog kardiovaskularnih bolesti, ako imamo mlade, najgora kombinacija su alkohol i benzodiazepini. Apsorpcija ide brzo, ali najvažnije je da to ulazi u mozak i menja se ponašanje", ističe toksikolog dr Radomir Kovačević.

Vodnjika je spas

"Doneo sam vodnjiku. U jedno bure stavite divlje jabuke, kruške, šipak, glog, dunje i to sve u bure sa malo šećera zbog fermentacije. Neka odstoji 25 dana. Ona nema atraktivan ukus, pomalo je kiselkasta, ali je kapitalna doza antioksidansa. Ne moramo da pijemo suplemente, ali voda mora da bude izvorska", savetuje dr Perišić.