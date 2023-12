MIRISNE SVEĆE TOKOM PRAZNIKA MNOGI VOLE! OPREZNO S JEDNOM: Mogu da stvore glavobolje i alergiju - ovo je bolja OPCIJA

Oprezno sa ovom vrstom sveća!

Mirisne, šarene, ukrasne sveće prazničnim danima daju posebnu čar. Savršen su dekorativni predmet za dnevnu sobu i mnogi ih dizajner preporučuju za uređivanje doma. Ko može da odoli mirisu vanile ili jabuke i cimeta dok se širi kroz čitavu kuću?

Međutim, one mogu da imaju i negativna dejstva po čoveka, pokazalo je najnovije istraživanje objavljeno u američkim analima medicine po nazivom "Annals of Medicine and Surgery".

Svako ko pati od vrtoglavice, glavobolje, respiratornih problema, suznih očiju, kijanja ili začepljenog nosa nakon izlaganja sveći treba da ih izbegava. Razlog se krije u tome što sveće sadrže određene supstance koje mogu da budu potencijalno štetne za one sa već postojećim zdravstvenim problemima. U svećama koje su na bazi parafina Ili voska na bazi nafte nalazi se supstanca toulen. I doktorka Svetlana Stojanović svojevremeno je upozorila da mirisne sveće i drugi mirisni proizvodi za kuću mogu da izazovu alergijske reakcije ili glavobolju.

"Produženo izlaganje visokim koncentracijama toluena je povezano sa brojnim zdravstvenim opasnostima, uključujući efekte na nervni sistem, respiratorni sistem i mozak", rekao je koautor studije Ariful Hak.

Kao alternativu, Hak i ostali autori studije preporučuju prirodne mirise, za razliku od sintetičnih koji se obično koriste. Sveće od soje i pčelinjeg voska su takođe opcija, navodi "The Cut".

