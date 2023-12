LOŠI MOMCI IDU U ZABORAV, SAD SE TRAŽE "ZLATNI RETRIVERI"! Novi trend, evo ko su muškarci za kojima su žene ODLEPILE

Društvene mreže su preplavljene novim trendom - muškarcima koji su hvaljeni uz reči da su trenutno najpoželjniji.

Izvor: T.JACKSON / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Izgleda da loši momci postaju prošlost, makar ako je suditi po trendu koji se širi društvenim mrežama. Zašto se žene lepe za žestoke, istetovirane momke, tema je o kojoj će se uvek polemisati, ali sada ne kriju koliko su oduševljene muškarcima koje nazivaju "zlatnim retriverima". Hvaljeni su, opisivani kao "sjajna prilika", ali mnogima nije jasno zašto ih tako nazivaju.

Na TikTok-u je sve više snimaka sa heštegovima "goldenretrievermen" i "goldenretrieverboys". Stekli su veliku popularnost, a u prilog tome govori činjenica da su prikupili desetine miliona pregleda! "Retriver momak" je muškarac koji je sladak, nežan, ljubazan i želi da udovolji. Ukoliko bi se njegove fizičke karakteristike potrefile sa divnim osmehom, smeđim očima i plavkastom kosom, onda bi, prema mišljenju žena, to bio "pun pogodak".

Urban Dictionary definiše karakterističan tip muškarca kao "onog koji je lagodan i čini prilično jednostavnim održavanje srećne i ispunjene veze". Novi NFL igrač Trevis Keli koji je u vezi sa Tejlor Svift, pravi je primer ovih muškaraca. Često je citiran kao "muškarac zlatni retriver", zahvaljujući manirima.

Jedna korisnica TikTok-a objasnila je zašto voli kvalitete ovih muškaraca i to u snimku koji je postao viralan. "Momci zlatni retriveri su najbolji. Neko ko uravnotežuje vaš haos i želi da vas vidi kako se smejete. Kada imam loš dan, iznenadi me cvećem samo da bi video osmeh, to je sve što želi", pohvalila se Tereza ​​Džejms i dodala da će zauvek biti zahvalna na tome.

Trener za sastanke Hejli Kvin rekla je za Hafington post da je uzbuđena zbog ženskog entuzijazma za takvim muškarcima, rekavši da su oni odlični dugoročni saputnici. "Nije teško videti privlačnost dečka zlatnog retrivera. Istina je da, iako se određene osobine koje povezujemo sa 'lošim momcima', kao što su samopouzdanje i asertivnost, mogu da se posmatraju kao privlačne, dugoročno u dobre partnerske kvalitete spadaju briga i obzirnost i oni pobeđuju", rekla je i dodala: "Često postoji jaz između onoga što nas čini dovoljno privlačnim nekome da idemo na prvi sastanak sa njim i onoga što nas tera da ga izaberemo za dugogodišnjeg partnera", dodala je ona.