SKIJAŠU SE POSLE TRKE DOSLOVNO SMRZNUO POLNI ORGAN! Simptomi su užasno BOLNI - najviše pogađa ove grupe LJUDI

Pogledajte šta se dešava kada promrzne muški polni organ!

Izvor: Profimedia/ddp USA

Zimski sportovi sa sobom donose mnoge izazove. Rizični padovi su samo neki od njih, ali i uticaj hladnoće na telo. I pored profesionalne opreme i odeće, skijaši se susreću sa nuspojavama zime. Jedan od njih je švedski skijaš Kal Halfvarson koji se susreo se sa jednim, u prvi mah, neobičnim problemom.

On je osetio neopisiv bolu u svom polnom organu nakon što mu se smrznuo tokom trke. Skijaš je uspeo da podnese ledene temperature od 15 stepeni Celzijusa ispod nule i uspeo je. Završio je trku Svetskog kupa na 20 km u Ruki, koja se nalazi unutar Arktičkog kruga. Ali posle toga je morao da se skloni u šator za zagrevanje kako bi otklonio promrzline.

Za švedski magazin "Ekspreseen" on je potvrdio čitavu muku: "Prokletstvo, morao sam da ležim u šatoru za zagrevanje 10 minuta da ga zagrejem. Užasno me je bolelo. To je strašno", rekao je on. Inače, ovo nije prvi put da je jedan Šveđanin zadobio neobičnu povredu. Prošle godine, promrzlina polnog organa pogodila je i skijaša Remija Lindholma.

Od toga zašto su muške genitalije podložne hladnoći do rizika od ovog ne tako retkog stanja, evo šta sve treba da znate o smrznutom muškom polnom organu tokom zime.

Šta je smrzavanje?

Promrzline su oštećenja kože i tkiva uzrokovana izlaganjem niskim temperaturama. Kada je vaše telo izloženo ekstremnoj hladnoći, ono reaguje sužavanjem krvnih sudova, što usporava protok krvi do ekstremiteta i preusmerava je na vaše vitalne organe. Dakle, kako vaši ekstremiteti dobijaju manje krvi, postaju hladniji i tečnost u tkivu može da se smrzne u kristale leda, prema smernicama NHS. Kristali leda mogu izazvati ozbiljna oštećenja ćelija i tkiva u zahvaćenom području, a slab protok krvi takođe lišava tkiva kiseonika. Ako se protok krvi ne može obnoviti, tkivo će na kraju "odumreti", ističu stručnjaci.

Izvor: Profimedia/ddp USA

Promrzline mogu da zahvate bilo koji deo tela, ali su vaše ruke, stopala, uši, nos i usne najranjiviji. Najviše su izloženi ljudi koji žive ili se bave sportom na velikim nadmorskim visinama, oni koji rade u teškim uslovima na otvorenom, kao i oni koji imaju probleme sa cirkulacijom - poput dijabetesa i pušači.

Još jedna stvar je zanimljiva kada je reč o hladnoći i muškom polnom organu. Ovaj deo tela tokom zime se smanjuje u veličini. Ovo stanje je poznatije kao "zimski polni organ", ističe profesor i direktor Centra za učenje kliničke anatomije na Univerzitetu Lankaster, Adam Tejlor.

"Kada temperatura poraste iznad 50°C i ispod 0°C, dolazi do oštećenja tkiva, dužina i ekstremna temperatura su povezani sa verovatnoćom trajnog oštećenja", nastavio je dr Tejlor.

Koji su simptomi promrzlina?

Simptomi obično počinju tako što na pogođenim delovima tela osećate hladnoću i bol. Koža može da utrne i pobeli. Takođe javlja se i gubitak prirodne boje, nedostatak senzacije, plikovi i neprijatni miris. Tada je potrebno odmah da se zagrejte i odmah javite lekru.