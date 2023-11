DOKTORKA OTRIVA KAKO POST UTIČE NA ORGANIZAM! Mnogi "upadnu" u zamku i ugoje se, a evo koja namirnica povećava IMUNITET

Endokrinolog dr Vesna Dimitrijević Srećković otkriva kako post utiče na organizam.

Izvor: YouTube/prva tv

Doktorka Vesna Dimitrijević Srećković, endokrinolog, rekla je za Prva TV da smatra da je post zdrav, jer ima brojne komponente vegeterijanske i mediteranske ishrane. Kako zapravo post utiče na naš organizam i koji su benefiti po naše zdravlje?

Kako je na samom početku doktorka istakla post je dio naše tradicije i osim što predstavlja duhovno i tjelesno čišćenje, u postu se konzumira obilje voća, povrća, žitarica, maslinovog ulja, morske ribe, zbog čega je zdrav za održavanje tjelesne težine i samog zdravlja.

"Ako nemamo stomačnu gojaznost, čemu post svakako doprinosi, onda možemo spriječiti mnoge bolesti poput predijabetesa, dijabetesa, povišen krvni pritisak, povišeni nivoi masnoće u krvi, bolest jetre, neplodnost i druge", priča doktorka Dimitrijević Srećković i osvrće se na uticaj posta na karcinom.

"Post može da djeluje povoljno upravo preko mehanizma dijetnih vlakana, kojih ima u obilju voća, povrća i žitarica koje unosimo, jer preko njih mi u stvari nemamo potpunu koristljivost šećera i masnoće već sitost i time smanjujemo obim struka. Takođe se smanjuje i nivo jednog hormonakoji pokreće kancerogenezu, a to je insulin. Što deblji čovjek - to više insulina što dalje dovodi do povišenog krvnog pritiska", rekla je doktorka.

Za vrijeme posta ljudi mogu da "upadnu" u zamku kada je riječ o prisustvu šećera u namrnicama. Prema riječima dr Dimitrijević Srećković upravo se mnogi ugoje jer jedu koncentrovane šećere.

Šta bi trebalo da se jede za vrijeme posta?

"Ono što bi trebalo da se jedu uglavnom su mahunarke, pasulj, sočivo, boranija, grašak i fermentisana povrća (turšije i zimnica) koja povećavaju imunitet. Zatim priinče, pečurke, važno je da koristimo maslinovo ulje i povećamo unos morske ribe kao što je tunjevina, sardina, skuša. Kada je rjieč o riječnim ribama, doktorka napominje da i njih treba svakako konzumirati jer imaju lako svarljive proteine, ali morske ribe imaju prednost - imaju omega-3 kiseline.