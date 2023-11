EVO KOLIKO JE OPASNO DUGO SEDENJE NA WC ŠOLJI! Dr Marković otkriva: Hemoroide imaju svi, postoji više načina LEČENJA

Gastroenterolog dr Srđan Marković otkriva šta uzrokuje bolne hemoroide, koji se simptomi javljaju i kako se leče!

Doktori tvrde da sedenje od osam sati slično deluje na organizam kao jedna paklkica cigareta. Takođe, naučne studije sedenje povezuju i sa pojavom hemoroida, posebno od kada je kancelarijski život preuzeo primat u sferi rada.

Na pitanja koji su simptomi i zašto se hemoroidi javljaju ponovo nakon dugotrajnog lečenja, gostujući na Prvoj TV objasnio je gastroenterolog dr Srđan Marković. Doktor ističe da hemroide imaju svi i to su normalne anatomske strukture u regiji anusa i to je sastavni deo probavnog takta. Zbog čega se javalju bolni hemoroidi?

"Problem nastaje kada dođe do njihove upale. To su tanane, nežne strukture vezivnog tkiva sa krvnim sudovima na kraju. Imamo spoljašnje i unutrašnje hemoroide. Tokom dugotrajnog sedenja dolazi do zadržavanja krvi u toj regiji u većem stepenu i onda se desi upala", objasnio je dr Marković.

Simptomi i lečenje

Dodaje da su česti simptomi upalnih hemoroida bol i krvarenje. U pitanju je upalno stanje koje je prouzrokovano zastojom krvi. Takođe, sastavni deo lečenja hemaroida su antibiotici.

"Lečnje može da bude hirurško i nehirurško. Indikacija za lečenje operacijom jeste četvrti stadijum, gde oni ne mogu uopšte da se vrate u sam analni kanal. Krv u stolici jeste alarmni simptom i to nije normalno. Kod hemoroida je obično odvojeno. Prvo ide stolica, a onda se na kraju pojavi krv. Pacijenti obično imaju krv na toalet papiru", objašnjava gastroenterolog.

Šta uzrokuje bolne hemaroide?

"Ako čovek duže sedi, ima opstipaciju, ili naslednu predispoziciju. Ta otežana pražnjenja i naprezanja dovode do pucanja hemoroida", objašnja doktor i dodaje da nije poželjno dugo sedeti na WC šolji, čitati novine ili "listati" mobilni telefon.

Takođe, gojaznost i manje vlakana u hrani koja dovodi do zatvora i teškog pražnjenja creva dovodi do hemaroida.