TROŠILA SKORO 10.000 € NA LJUBAVNE TERAPEUTE! Nakon ovih trikova udala se za MULTIMILIONERA - evo šta je ključ u STARTU

Saveti jedne žene za dobru udaju očarale su pripadnice lepšeg pola. Evo o čemu je reč!

Izvor: TikTok/screenshot/daphnunez

Ima žena koje pokušavaju na sve načine da osvoje "gospodina pravog", ali im ne uspeva. Ima i onih kojima to savršeno polazi za rukom. Ali, pitaćete se kako? "Žena si, možeš sve", rekao je poznati dr Haus. Žene su oduvek privlačile i topile muška srca, bile im žene, majke, prijatelji, ali za to nije bilo dovoljno samo smeškanje i treperenje okicama.

Osvojiti muškarca može da bude lako, ali zadržati ga ipak malo teže. Dafne Nunjez koju na društvenoj mreži TikTok prati skoro 100.000 ljudi otkrila je kako da osvojite srce voljenog muškarca i zadžite ga Ona je kao primer toga navela svoju drugaricu koja je bila bez partnera skoro 10 godina, danas je udata ni manje ni više nego za multimilionera koji je drži kao malo vode na dlanu.

Naime, pre nego što je pronašla ono o čemu je oduvek maštala, Dafnina prijateljica je trošila čak i do 10.000 dolara (skoro isto toliko hiljada evra) na ljubavne terapuete koji nisu uspevali da reše njen problem. Kako Dafne otkriva, suština je u tome da žene treba da izlaze samo sa muškarcima koji mogu u potpunosti da razumeju žensku energiju i ne sputavaju je, treba da joj dozvole da istakne sebe i bude žena kraj njih.

Predstavila je nekoliko pravila koja uključuju da se muškarac pobrine za sledeće: planiranje sastanka, prevoz, odabir restorana, naručivanje hrane za vas, posluživanje i sečenje hrane. Ako sve to vi morate same da radite, bolje se i ne trudite... Kako Dafne otkriva vrlo je važno u početnim fazama veze detaljno posmatrati kako će se muškarac ophoditi u različitim situacijama. Na primer, ako se interesuje kakvu hranu volite, a kakvu ne onda je to dobar znak. Otkrila je takođe i najvažniju caku zahvaljujući kojoj će muškarac više da razmišlja o vama i da vas želi više.

"Dozvolite mu da vas viđa samo jednom nedeljno najmanje dva meseca", rekla je za kraj.