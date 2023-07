ZAŠTO SE SVI SNIMAJU UŽIVO DOK DAJU OTKAZ: Novi trend pokorio mreže, a stručnjaci otkrivaju ZABRINJAVAJUĆU istinu!

Trend "davanja otkaza" širi se društvenim mrežama, a terapeut otkriva istinu koju su mnogi opisali kao "zabrinjavajuću".

Trendovi na društvenim mrežama polako, ali sigurno nastavljaju da pronalaze svoj put. Iako skoro ništa više ne može da nas iznenadi, činjenica je da su pojedini trendovi neobični. Internet je trenutno pokorio onaj pod heštegom #quittok, a reč je o davanju otkaza dok traje lajv na TikTok-u.

Korisnici, koji uglavnom pripadaju generaciji Zed, snimaju trenutak u kom daju otkaz na poslu. Bilo da to rade uživo, video sastankom ili šalju mejl, cilj je da se sve zabeleži kamerom. Na taj način, čini se, traže podršku od miliona korisnika jer završavaju jedno poglavlje svog života i upuštaju se u novo.

Koliko je trend postao popularan, govori podatak da hešteg #quittok ima više od 50 miliona pregleda! Korisnica Derbi je samo jedan primer i jedna od prvih koja je započela ovaj trend. Ona je u februaru objavila snimak u kom razgovara sa svojom šeficom. Dala je otkaz bez da je to stvarno izgovorila. "Ne mogu to da kažem, ne znam kako da to kažem", rekla je Derbi, na šta joj je šefica odgovorila:

"Znala sam da će do ovoga doći. U redu je. Ako misliš da je ovo ono što treba da učiniš, potpuno razumem. Bićemo tužni i nedostajaćeš nam, ali sam uzbuđena zbog tebe". Taj snimak pregledan je više od 13 miliona puta. Trend je zaživeo širom sveta, a viralni snimci dospeli su do stručnjaka. Terapeutkinja Tes Brigam kaže da je ovakav način otkaza "sasvim uobičajen za mlade, jer su oni odrasli na društvenim mrežama". Dodala je da generacija Zed smatra da je potpuno prirodno deliti privatne trenutke i prekretnice u životu. Ipak, ovu istinu su mnogi opisali kao "zabrinjavajuću", jer se postavlja pitanje - da li je zaista normalno deliti sve javno? Koje je vaše mišljenje?

