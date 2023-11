ZUBAR MOŽE DA SAZNA DA LI STE NOĆ PRIJE IMALI ORALNI ODNOS! Sve zavisi od jačine AKCIJE, postoji poseban obrazac modrica

Jedan zubar otkrio je šokantnu činjenicu...

Izvor: YouTube/Mark Burhenne DDS

Zubi su odlika našeg zdravlja, mogu toliko toga da otrkiju - šta najviše jedemo, da li grickamo nokte, pa čak i da li ste u drugom stanju ili ste nedavno imali oralni odnos. Da, dobro ste čuli!

Dr Huzefa, zubar iz Mičigena, kog na TikToku prati čak 1.200.000 ljudi, gostujući u jednom podkastu nedavno je otkrio nešto što mnogi ne znaju. Stomatolozi na redovnom pregledu mogu da ustanove da li su pacijenti upražnjavali oralni odnos u skorijem periodu. Tačnije, tragovi muškog polnog organa i te kako su vidljivi na gornjem nepcu. Takođe, postoji poseban obrazac modrica",

"Ponekad, ne uvijek, možemo da ustanovimo. Ako se oralani odnos često upražnjava - da. Pojavljuje se trag na nepcima. Mi to zovemo palatal petechiae (tanani dio ispod kože, u ovom slučaju nepca, koji blago krvari). Izgleda kao modrica na nepcima. To znači da je dolazilo do ponovljenog 'nagrizanja' te oblasti, tako da možemo da donesemo zaključak", rekao je doktor u podkastu.

Izvor: instagram/printscreen/triplejthehookup

Voditeljke su ga upitale da li stomatolog može da utvrdi i tačno vrijeme ili kada se oralni odnos desio.

"To ne mogu da kažem sa sigurnošću. Ako ste imali noć prije nego što ste došli kod ljekara, možda se neće ni pokazati u ispitivanjima. Sve zavisi koliko snažna je bila akcija i koliko ste vi osjetljivi. Nekim pacijentima se modrice pojave vrlo lako, dok se drugima ne pojavljuju uopšte", dodao je i otkrio da to ne treba kod pacijenata da stvara nikakvu dozu sramote, jer inače zubari ne obraćaju previše pažnje na to, nego na zube.

"Mi ne volimo da tragamo za tim u našim oralnim ispitivanjima. Ako se pojavi, pojavilo se, ali mi obično ništa ne pominjemo. Ipak, učimo o tome na studijama, ali u praksi se ne dešava često", zaključio je doktor Huzefa.

Pogledajte više u videu: