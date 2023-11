U SPAVAĆOJ SOBI NIKAKO NE DRŽATI PORODIČNE SLIKE! Feng šui stručnjak otkriva kako nestaju LJUBAVNE i NOVČANE blokade

Evo kako da se oslobodite ljubavnih, novčanih i poslovnih blokada prema drevnoj kineskoj filozofiji - feng šui!

Izvor: Prva TV /Screenshot

Feng šui je drevna kineska nauka o usklađivanju života i energije. Stara je preko 5.000 godina i ima mnogo oblasti. Kako postići feng šui u emocijama, u našem domu, a kako u novčaniku? Miroslava Mimu Miković, sertifikovani feng šui konsultant za Prva TV otkrila je kako da se rešimo blokada. Na prvom mestu važno je sređivanje doma. Šta to tačno podrazumeva, osim klasičnog brisanja prašine?

"Treba da se očiste fioke, kao klasično prolećno čišćenje, ali to bi trebalo jednom mesečno da se radi. Što se tiče nekih 'dubokih' čišćenja poput slika i papira sa kojim ste emotivno povezani, bolje sačekajte. To znači da još niste spremni za tu vrstu odbacivanja. Bolje to ostaviti, radite nešto drugo, pa kad budete spremni onda ćete očistiti", istakla je na početku Mima.

Šta još može da predstavlja blokadu?

Kako dodaje ovaj stručnjak za feng šui, blokada prvenstveno potiče od ulaznih vrata i kakvo je središte doma, odn. da li je prebukiran stvarima:

"Što se tiče ljubavnog dela, postoji nekoliko blokada. U spavaćoj sobi je veoma važno na kom mestu se nalazi krevet. Važno je da on bude sa dobrim uzglavljem. Takođe, parovi bi trebalo da imaju jednodelni madrac, ne iz dva dela. Posteljina treba da bude lepih i veselih boja. U spavaćim sobama se ne drže dečije slike i slike familije. Ogledalo nikako", objasnila je Mima.

Takođe, prema rečima ove stručnjakinje, biljke u domu su veoma bitne jer smiruju energiju. Služe za čišćenje prostora i jako je dobro da ih držite pored komjutera i WI-Fi modema. Biljka zamija je odličan primer.