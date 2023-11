RAK TESTISA POGAĐA SVE MLAĐE MUŠKARCE U REGIONU! Doktor ističe: Izlečiv je ako se OTKRIJE na vreme - to možete i SAMI

Tumor testisa napada sve mlađu populaciju u regionu. Evo kako se otkriva, koji su simptomi i kako teče proces lečenja.

Izvor: TV K1/Screenshot

Rak testisa pogađa sve mlađe muškarce i dečake u regionu. Prosečna starost obolelih je između 25 i 45 godina, ali ugroženi su i muškarci u pubertetu od 14 godina. U oko 80 dosto slučajeva ovu vrsta tumora pacijenti otkriju u ranoj fazi. Šta je uzrok? Kako bolest prepoznati na vreme? Koliko je samopregled važan i kako se on radi, otkrio je urolog dr Vladimir Kojović za K1.

Kada je reč o raku testisa u regionu, doktor već na samom početku napominje da se muškarci polako "bude", podiže se svest o značaju muškog genitalnog zdravlja. Iako malo kaskamo za svetom, ipak polako se razbijaju tabui.

"Karcinom prostate uglavnom zahvata stariju populaciju, dok tumor testisa napada mlađe. On se najčešće javlja i kod tinejdžera", rekao je dr Kojović i ističe ističe da je samopregled najvažniji.

"Tokom tuširanja, savetujemo muškarce da ispipaju svoje mošnice, testise. Ne treba da se opterećuju, ali treba češće da se sami pregledaju. Sreća kod testisa je što su to dostupni organi, lako ih je ispipati i videti da li se nešto dešava. Ukoliko nešto primete, trebalo bi odmah da se jave urologu", rekao je on.

Da li je ova bolest genetska?

"Postoje neki genetski razlozi za to, kao i uticaj okolone. Postoji veliki broj tumora testisa. U principu, mi ne možemo mnogo da načinom života da sprečimo nastanak tumora testisa, ali možemo rano da ga otrkijemo i intervenišemo. U tom slučaju to je u vrlo visokom procentu izlečiva bolest", objasnio je doktor.

"Tumor testisa je izlečiv ako se otkrije na vreme i sprovede se adekvatna terapija. Uglavnom je to uklanjanje zahvaćenog dela testisa. Nakon toga, ako je potrebno, primenjuje se terapija u zavisnosti koja je vrsta tumora u pitanju, to je vrlo izlečiva bolest. Mladim pacijentima savetujemo, da ukoliko je neophodna hemijoterapija, urade krioprezervaciju sperme. To znači da pothrane spermu, jer nažalost ova terapija zna značajno da uništi proizvodnju spermatozoida. Tako da, pre započete terapije, oni pothranjuju spermatozoide u slučaju da se muška osoba nije ostvarila kao roditelj", rekao je on.

Još neki od simptoma raka testisa pored kvržice na testisima, su bol, otok, krv u urini ili semenoj tečnosti. Tada je potrebno odmah da se obratite lekaru za pomoć!

