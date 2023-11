5 savjeta poznatog harvardskog psihijatra Frenka Andersona da izdržite turbulentna vremena

Ljudi koji poseduju hrabrost imaju kapacitet da se izbore sa svime što im se nađe na putu.

Oni se ne plaše, niti ih pokreće stid. Oni nisu zabrinuti ili okupirani time da će biti povrijeđeni, napušteni. Ljudi sa hrabrošću poseduju samopouzdanje i sposobnost da se kreću kroz sve što se pojavi u njihovom životu. S druge strane, izdržljivost se aktivira kada je neko suočen sa izazovom. Ljudi uočavaju prilike, ustaju i izdržavaju nevolje.Otpornost znači izdržati intenzivna osjećanja, proći kroz teška vremena i prevazići prepreke. Iako su hrabrost i otpornost malo različite, one često idu zajedno i obično su međusobno povezane. Otpornost je definisana kao sposobnost da se izdrži nevolje i odskoči od teških životnih događaja. Danas, ne živimo u lakim poslovnim vremena. Kako da razvijemo vec u otpornost da izdržimo izazove su stalno pred nama?

Frank Andreson, poznati harvardski pshijatar, terapeut i međunarodno priznati autor je na pitanje kako bi on definisao otpornost rekao da je to sposobnost da se tolerišu teške ili bolne emocije dok istovremeno rađa sposobnost da se izdrže i prevaziđu nevolje. “Verujem da otpornost potiče iz tri različita domena: temperamenta, privrženosti i želje. Postoje pojedinci koji doživljavaju nešto traumatično i mogu to nekako da prevaziđu. Imaju nešto dodatno u sebi: unutrašnji nagon i prirodni kapacitet da prevaziđu teške okolnosti, čak i kada su šanse protiv njih. Oni su rođeni sa ovim, i to je povezano sa njihovim temperamentom.”

Opšte je poznato da je sposobnost da se oporavi od nevolja povezana sa nivoom sigurnosti i sigurnosti uspostavljenom kod primarnog njegovatelja tokom prve dvije godine života. Istraživanja pokazuju da iskustva ranog povezivanja ili zdravi obrasci privrženosti utiču na sposobnost djeteta da formira zdrave odnose i podržava njihovu sposobnost da se uspešno kreće u teškim trenucima u životu. Konačno, nečija spremnost da se nosi sa svojim izazovima izgrađuje otpornost. Neki ljudi se suočavaju sa nedaćama direktno i imaju prirodnu želju da se poboljšaju u poređenju sa onima koji to poriču, potiskuju ili potiskuju svoje probleme.

Hrabrost se često poredi sa otpornošću?

Za Frenka Andresona hrabrost je budućnosti okrenuta, dok je otpornost više orijentisana na sadašnji trenutak. Ljudi koji poseduju hrabrost imaju kapacitet da se izbore sa svime što im se nađe na putu. Njima ne dominira strah niti ih pokreće stid. Oni nisu zabrinuti ili zaokupljeni time da će biti povređeni, napušteni ili kojima neko dominira. Ljudi sa hrabrošću poseduju samopouzdanje i sposobnost da se kreću kroz sve što se pojavi u njihovom životu.

S druge strane, otpornost je aktivna kada je neko suočen sa izazovom. Ljudi vide priliku, ustaju i izdržavaju nevolje. Otpornost znači izdržati intenzivna osećanja, proći kroz teška vremena i prevazići prepreke. Iako hrabrost i otpornost imaju malo razlika, često idu zajedno i obično su međusobno povezane.

Otpornost pojedinaca je poput mišića koji se može ojačati u pet koraka.

Prema Frenku Andersonu evo koraka za koje on vjeruje da pomažu ljudima da postanu otporniji.

1. Uspostavite vezu sa nekim ko vjeruje u vas.

2. Vježbajte da budete sa neizvesnošću i teškim emocijama.

3. Prepoznajte da iz svakog izazovnog trenutka možete nešto naučiti.

4. Spremni ste da izliječite traume koje vas blokiraju.

5. Vjerujte u nešto veće od sebe.

