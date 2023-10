DŽEJEVA PORODICA SE NIJE POJAVILA! Ekipa filma se sjatila na Dorćol - Ovde je pokojna muzička legenda bila svaki dan!

U jednom od omiljenih lokala pokojnog Džeja Ramadanovskog na Dorćolu održana je projekcija trejlera za film "Nedelja".

Šestog decembra navršiće se tri godine otkako nas je napustila legenda folk muzike i veliki boem Džej Ramadanovski i upravo na trogodišnjicu smrti planirana je premijera filma "Nedelja" o njegovom životu, a danas je održana premijera trejlera u jednom lokalu na Dorđolu u koji je pokojni pevač redovno svraćao.

Na projekciju trejlera pristigao je među prvima Džejev kum, pevač Zoran Jagodić Rule, koji je pozirao okupljenim fotoreporterima i pripadnicima sedme sile.

Ubrzo je na ovaj događaj pristigao i glumac Marko Janketić, koji tumači jednu od glavnih uloga u ovom filmu, a kako se navodi članovi porodice, kao ni Husein Alijević, poznatiji kao Husa koji će u filmu tumačiti upravo lik Džeja, neće prisustvovati.

U flimu je prikazano pevačevo detinjstvo i odrastanje u domu za nezbrinutu decu, ali i njegovi muzički počeci, uspesi i kasniji život. Kafić gde se održala premijera, koji se nalazi na Dorćolu, je izabran jer je Džej ovde boravio svakodnevno, a ekipa filma je tu provela najviše vremena tokom snimanja.

Uloge u filmu će tumačiti Husein Alijević, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Alen Selimi, Ana Pindović, Maša Đorđević, Milica Janevski, Stojsa Oljačić, Bajram Severdžan, Nela Mihajlović.

Ćerka Džeja Ramadanovskog, Marija koja se nedavno udala jednom prilikom je govorila o filmu "Nedelja" i otkrila da porodica neće biti deo filma o pokojnom pevaču - "Nećemo mi biti deo filma. Nema porodice zato što je film do sajma 1992. godine (solistički koncert Džeja na Beogradskom sajmu). Ja za drugi deo još uvek ne znam. Priča tog filma je od doma, teškog života i detinjstva do tok koncerta odnosno pre mog rođenja. Što se tiče same porodice, možda je mama negde uzeta u smislu kada su se uzeli i to je to", objasnila je Marija.

