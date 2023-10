SPAVALA SAM SA 300 MUŠKARACA ZA GODINU DANA! Sve je počelo kad sam dobila OTKAZ - provalili me, ja to nisam željela!

Dobila otkaz zbog sajta za odrasle, a sada zarađuje papreno.

Eni Knajt, jedna je od najpoznatijih modela sa sajta za odrasle. Poznata je i kao "najaktivnija žena u intimnim odnosima u Australiji", jer je za 12 mjeseci spavala sa 300 muškaraca. To je jednom prilikom potvrdila u emisiji "The Kyle and Jackie O Show". Australijanka ima 26 godina i dobila je otkaz kada su poslodavci saznali da posjeduje profil na platformi ekplicitnog sadržaja. Nakon toga bila je slobodna da priča o svojoj prošlosti.