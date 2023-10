JUTJUBER SLAGAO DA JE PRETUČEN! Na Instagramu objavio sliku raskrvavljene usne - slika "iz Urgentnog" je ŠALA!

Jutjuber Čoda je prije nekoliko dana na Instagramu objavio sliku na kojoj se vidi da je povrijeđen.

Jutjuber Danilo Badnjar, poznatiji kao Čoda, prije nekoliko dana je objavio sliku na Instagramu na kojoj se vidi okrvavljena usna i opis da je napadnut.

On je svojim pratiocima na pomenutoj društvenoj mreži otkrio da je napadnut na ulici, a da su mu napadači prišli s leđa i da je zbog incidenta morao da ode u Urgentni centar, da bi sada u lajvu na Jutjubu rekao da je "u pitanju šala koja je ozbiljno shvaćena".

"Imao sam problem na usni, problem sa pljuvačnom žlezdom. Imao sam ranu, ko je gledao lajvove zna da sam i prije imao te probleme. Otišao sam kod zubarke da vidim šta je problem, mislio sam da je afta, da sam bio s nekom gadnom ribom, i ona mi je rekla da sam zagrizao pljuvačnu žlezdu. Zubar me secnuo, a ja sam iz gasa napisao 'udarile me pi*ke s leđa', i nisam mislio da će ljudi to ozbiljno da shvate", rekao je Čoda.

