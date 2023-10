ODRASLA U TEŠKOJ BEDI, RODITELJI JE DALI NA USVAJANJE! Sestra joj se udavila - A srpska "džepna Venera" promenila ime!

Tška životna priča pevačice Mine Kostić tera suze na oči.

Izvor: Kurir TV printscreen

Mina Kostić koja je ostvarila zavidnu muzičku karijeru i zbog zanosnih obila i visine od 1,6 metara dobila nadimak "džepna Venera", rođena je kao Minira Jašari, a kada je napunila 19 godina odlučila je da promeni svoje ime i prezime.

Ona je odrasla u siromaštvu i bedi, a o teškom detinjstvu više puta je govorila u javnosti i nikada se nije stidela svog porekla. Mina je odrasla u mnogobrojnoj porodici, a u nedostatku finansijskih sredstava i uslova za život, roditelji su odlučili da je daju na usvajanje kada je imala samo pet godina.

"Moja mama je rodila desetero dece i četvoro pobacila", rekla je pevačica jednom prilikom.

Kostićevu je usvojila i odgajila Duda Ivanović, inače tetka poznatog repera Ivana Ivanovića Đusa, sa kojim je Mina boravila u rijalitiju "Farma 2", a kasnije i snimila duetsku pesmu.

Mina se i kasnije suočila sa brojnim životnim nedaćama, a velika porodična tragedija joj je promenila život. Njena rođena sestra se udavila u tinejdžerskom periodu - "Jedna sestra mi se utopila kad je imala trinaest godina... Jako teško sam to podnela. To se dogodilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo biti. Tako je valjda Bog hteo. To je bila sudbina", rekla je Mina u jednom intervjuu.

Mina je srećna u novoj vezi, a srce joj je osvojio 15 godina mlađi i zgodan Nikola, kojeg je slučajno upoznala.

