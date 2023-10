LAŽ KOJU ŽENE IZGOVORE U KREVETU NAJVIŠE UZBUDI MUŠKARCE: Njima prija, a nežnijem polu šteti - postoji objašnjenje!

Stručnjak za intimne odnose Nađa Bokodi otkriva koja je najčešća laž koju žene izgovore u krevetu.

"Nikada nisam upoznala ženu koja ne laže, ali ne zato što žene nisu u stanju da kažu istinu, već zato što nas obeshrabruju da to uradimo. Otkako progovorimo, uče nas da tuđe potrebe stavljamo ispred svojih", kaže Nađa Bokodi, stručnjak za intimne odnose i spisateljica iz Australije. Otkriva i koja je najčešća laž koju žene izgovaraju u krevetu.

"Sjajne smo glumice. Najčešća laž koju žene kažu, jeste 'Sviđa mi se ovo', iako im to zapravo ne prija uopšte. To ne znači da im se uvek ne dopada, ali ima situacija kada će slagati i onda kada im nešto nije 'vau'", objasnila je ona i dodala da se oko 80 odsto žena više pretvara, nego što zaista uživa, a glavni razlog za to je što su žene "vremenom naučile da ignorišu neprijatnosti".

"Menstruacija, štikle, brushalteri, porođaji, gubitak nevinosti… Sve to boli, a mi se jednostavno nosimo sa svim tim. Bol je deo nas, ali ipak moramo da znamo da treba da kažemo ako nam nešto ne odgovara tokom odnosa", naglasila je i dodala da smatra da je preterivanje u izražavanju veličine "muškog ponosa" staro koliko i vreme.

Potom je otkrila da je rečenica "Inače ovo ne radim" još jedna laž koja se često izgovara. Brojni su načini na koje žene to kažu, na primer: "Ti si jedini muškarac kom sam dopustila da mi ovo uradi", "Nikad ranije nisam bila sa nekim na jedno veče", "Nikad ranije nisam ovo radila"... Muškarci, da li ste nekada čuli ove rečenice za koje stručnjak kaže da su uglavnom laži?

