DA LI LEK ZA ODLAGANJE MENSTRUACIJE TREBA UZIMATI NA MORU: Dr Ana Mitrović za MONDO - "Samo u jednom slučaju"

Da li je lek za odlaganje menstruacije preporuka ginekologa ili ne, za MONDO otkriva prof. dr Ana Mitrović, načelnica dnevne bolnice u GAK "Narodni front".

"Oni dani" svakoj ženi mogu da pokvare odmor. Dok su pojedine spremne da se odreknu kupanja u moru, istina je da većina njih želi da odloži menstrualni ciklus i uživa u letovanju. Nije tajna da mnoge lako posegnu za ovom metodom, ne razmišljajući da li postoje posledice i da li je lek za odlaganje menstruacije uopšte preporuka lekara. Prof. dr Ana Mitrović iz Ginekološko-akušerske klinike "Narodni Front" i načelnica dnevne bolnice, za MONDO daje odgovore na sva pitanja o ovom leku.

"Kada je u pitanju odlaganje ciklusa, ukoliko je pacijentkinja već na terapiji kontraceptivnim pilulama, onda odlaganje menstrualnog ciklusa ne predstavlja nikakav atak na zdravlje. Samo će spojiti dve kutije bez pauze i izostaće menstrualno krvarenje ili će se pojaviti, ali vrlo oskudno, u tragu. To je ono što možemo da preporučimo, a da na bilo koji način ne oštetimo i ne utičemo negativno na stanje njenog reproduktivnog zdravlja, odnosno hormonskog statusa", kaže prof. dr Ana Mitrović i dodaje da postoje simptomi koji mogu nastati prilikom korišćenja leka za odlaganje menstrualnog ciklusa.

"Kada su u pitanju druge tablete koje se preporučuju, na bazi progesterona, pacijentkinje pre nego što se odluče da odlože ciklus na taj način, treba da znaju da tokom korišćenja tih lekova, nije zagarantovano da neće dobiti menstrualno krvarenje - ako se sa lekovima ne počne dovoljno rano. Sa druge strane treba da znaju da će tokom celog boravka na moru, imati osećaj naduvenosti, bola u grudima, otečenog stomaka i osećaće se kao da imaju koji kilogram više. To moramo da im kažemo unapred, a one da razmisle da li je to ono što žele", otkriva za MONDO doktorka.

Na pitanje da li nakon propuštanja jedne pilule odmah dolazi menstrualno krvarenje, prof. dr Mitrović odgovara:

"Onog trenutka kad prestanu da piju pilule, posle dan ili dva će prokrvariti i mogu da dobiju nešto obilniji menstrualni ciklus. Suštinski, to neće značajno poremetiti hormonski status, ali kratkorajno može da utiče na neredovnost i neregularnost menstrualnog ciklusa. Moje lično mišljenje je da samo ukoliko neko zaista ima obilne menstruacije, kao odliv, treba da razmišlja u tom smislu. U suprotnom, bolje je pretrpeti dva do tri dana nego koristiti tu terapiju. Svaka žena želi na letovanju da se oseća tanje i bolje, a primenom hormona će zadržati malo više vode, izgledaće otečeno i može negativno da utiče na raspoloženje", istakla je doktorka.

Kako se pije lek za odlaganje menstruacije?

"Mora da ih pije u kontinuitetu, počevši nekoliko dana pre puta, tokom celog puta i poslednjeg dana može da prestane. Ako pričamo o korisnicama kontraceptivnih pilula, one samo nastavljaju po jednu tableticu bez pauze od 4 ili 7 dana, a lek na bazi progesterona se pije najčešće dva puta dnevno i preporučuje se da se počne minimum 3 do 5 dana pre očekivanog menstrualnog ciklusa. Pije se u kontinuitetu, uz napomenu da ne znači da će ciklus sigurno biti odložen. Ogromna verovatnoća je da hoće, ali ima žena koje prokrvare uprkos terapiji", objasnila je prof. dr Ana Mitrović.

