MISLE DA SU NEVIĐENE RIBE, ALI DRUGI IH VIDE KAO OČAJNICE: 13 stvari govore da je žena NESIGURNA, iako to ne priznaje

Evo šta odlikuje očajnu ženu!

Izvor: Shutterstock

Žene su kroz istoriju same sebi nametnule različite norme i pravila. Kako pod uticajem modne industrije i trendova, tako i što su same željele da otkrivaju sebe i svoje tijelo.

Danas, sve veće ekponiranje tijela i estetske hirurgije uzele su maha. Neke od njih, vodeći se idejom da će tako postati privlačnije muškarcima, napravile su početnu grešku. I pored brojnih napora da postignu "savršen" izgled one na kraju ostaju očajne, a to je trenutak koji jači pol odbija.

Tada, postaju preterano nametljive i stalno traže potvrdu od suprotne strane, oblače se provokativno, trude se da udovolje drugima, a sebi ne. Upravo, ovakva ponašanja šalju jasnu poruku koja odbija muškarce umjesto da ih privlači.

S druge strane, žene koje poseduju samopuzdanje, rade na sebi i ne eksponiraju se previše zrače posebnom energijom koja je jačem polu neodoljiva. Takođe, tu spada i briga o svom fizičkom i mentalnom zdravlju, navikama i ponašanju.

Ako se pitate šta žene još čini očajne, evo još nekoliko znakova: