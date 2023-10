3 SUPER NAMIRNICE ZA DORUČAK SA DOSTA PROTEINA! Obezbediće vam energiju za ostatak DANA - evo koliko je DOVOLJNO

Ovo su 3 namirnice za doručak koje sadrže dovoljne doze proteina za početak dana!

Izvor: Mondo/Steafn Stojanović

Proteni su nam neophodni da bi se razvijali. Imaju važnu ulogu u izgradnji mišića, oporavku posle povreda, kao I očuvanju imuniteta. Početak dana je idealna momenat da sebi obezbedite dovoljan nivo proteina koji će vam pomoći da u toku dana imate dovoljno energije.

Optimalna količina potrebnih proteina varira od osobe do osobe, a konzumacija 15 do 30 grama za doručak je odličan početak.Koje to namirnice sadrže najviše proteina i savršen su izbor za doručak?

Jaja

Jaja predtsavljaju čist proteinUkoliko prženom jajetu dodate malo paprike, spanaća ili sira, imaćete visoko-proteinski doručak. Količina: u porciji od dva jaja nalazi se 12 grama proteina.

Grčki jogurt

Sve vrste jogurta uglavnom sadrže malo proteina, ali ne i grčki jogurt. On ima niži sadržaj ugljenih hidrata i veći sadržaj proteina po porciji, što ga čini idealnom hranom za doručak. Preporučeni dodaci su semenke i čia seme.

Sveži sir

Ne samo da je sveži sir hrana za doručak sa visokim sadržajem proteina koja je ekonomična za upotrebu, već se može kombinovati sa velikim brojem drugih namirnica sa više proteina. Porcija od samo pola činije svežeg sira sa manjim nivoom mlečne masti sadrži istu količinu proteina kao i manja porcija piletine, tri ili više jaja. Količina: 12 grama po porciji.