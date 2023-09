MILENA ŠETALA KROZ KNEZ U VENČANICI SA PORUKOM "TRAŽIM MUŽA": Otkrila istinu - Nisam htela dečka, MOJ PLAN JE USPEO!

Milena Tunguz, koja je nedavno napravila pometnju u Knez Mihailovoj kada je prošetala u venčanici sa transparentom "Tražim muža", otkrila da je reč o marketinškom triku.

Kada je Milena Tunguz šetala Knez Mihailovom u venčanici i sa transparentom "Tražim muža" nastala je opšta pometnja. Društvene mreže bile su preplavljene snimcima, žene su joj nudile svoje sinove, a muškarci hvalili njenu ideju. Ipak, cilj uopšte nije bio da pronađe partnera. Kako je otkrila, reč je o marketinškom triku.

"To je bila marketinška ideja koja je na kraju eskalirala, ali nisam se tome nadala. Neki ljudi su bukvalno shvatili da tražim muža. Bila sam u venčanici, krenula sam kroz Knez, odmah su krenule reakcije. To je bio tmuran ponedeljak koji smo malo ulepšali. Bili su razni komentari, od toga da sam luda do toga da mi je ideja genijalna", rekla je Milena u emisiji "150 minuta" na Prvoj i objasnila o čemu se zapravo radi:

"Najbolji komentar je bio da meni treba anđeo, a ne muž. Mnogi su me pitali za venčanicu koja je odmah rasprodata. To je brend za koji radim i zaista sam srećna, nisam očekivala da će se toliko tražiti. Prilazile su mi žene da mi nude sinove i govorile da meni ne treba muž koliko sam lepa. Sada mogu da ustupim ovaj transparent kome god", objasnila je Milena koja je zbog modelinga živela u Turskoj i Indoneziji.

"Ja bih ovo uradila bilo gde. Imam raznorazne ideje, ali nisam imala podršku sa strane. Sad sam srećna što sam ovo uradila u Beogradu. Bavila sam se modelingom i snimala filmove, a ovakve prilike, da sama eksperimentišem, nisam imala. Ovo je i moj poziv za producente, nadam se da će mi ovo olakšati put ka njima. Beograd je mesto gde se osećam kao svoj na svome i gde imam slobodu koja mi je bila potrebna. Moji roditelji mene već poznaju, kažu da nisam normalna, ali ovo nije ništa novo za njih. Moram da smislim novi poduhvat. Kad prava ideja dođe, biće", rekla je Milena.

Prva ideja bila da se skine na semaforu

"Prvo sam htela da prošetam u Banja Luci u mantilu ispod kojeg imam samo donji veš. Ideja je bila da se skinem na semaforu i da to snimimo, ali tamo ne bih dobila pozitivne reakcije, pa sam to snimila u jednom studiju. Oni bi shvatili da je vulgarno i napadno, ali u svetu je to normalna pojava", rekla je Milena i dodala da sada pokreće emisiju.

"Pokrećem emisiju koja će se baviti traženjem muževa, jer sam primetila da devojke imaju problem da ga nađu. Moj tim radi na tome. Muškarci koji su obratili pažnju, samo su me pogledali i sklonili pogled. Verujem da su uplašeni da priđu lepoj devojci zbog mogućnosti odbijanja. Treba da porade na samopouzdanju. Ako ja mogu da hodam kroz Knez, mogu i oni valjda da priđu", objasnila je.

