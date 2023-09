BRENA DRŽI PRIJU POD KONTROLOM, A KARLEUŠA JE MAJSTOR ZA SKANDALE: Zahar šokirao - "Skidala se, pa otkupljivala tiraže!"

Kompozitor Milutin Popović Zahar otkrio šta misli o aktuelnim pevačima i pevačicama

Kompozitor Milutin Popović Zahar, zaslužan za neke od najvećih hitova na estradi, pre četiri decenije je uradio album za Lepu Brenu i Slatki greh, na kojem su se našle numere "Duge noge" i "Čačak, Čačak", pesme koje se i danas slušaju. Nekoliko godina kasnije prekinuli su saradnju, a Zahar nije krio šta misli o Breni i Saši Popoviću.

"Uvek je bilo pokvarenosti u tim muzičkim i estradnim vodama. Breni sam napravio milionske tiraže, sa mnogo pesama i nekoliko albuma... Ja sam pisao te zezačke pesme jer je ljudima bilo dosta kuknjave i zavijanja. Ona je na krilima te muzike za dva meseca postala mega zvezda. Napravio sam joj četiri ploče koje su bile mega slušane. Ipak, neka ekipa iz PGP RTS-a htela je da preuzme Brenu pošto je mnogo para donosila, pa ju je banda uzela od mene i gurnula kod Bate Kovača i Marine Tucaković, da joj oni rade pesme. Brena me je za sitninu prodala. Spremao sam je za Evroviziju, napravio sam joj pesmu Blondi sa balkana sa kojom bi mogla čuda da napravi, ali njoj su uradili i dali Sitnije cile sitnije, sa kojom je bila poslednja na našem izboru. Onda je počela da se skida, jer joj je Saša rekao da je to dobro za posao. Tako se i slikala, pa je otkupljuvala sve i tiraže jer bi se u momentu pokajala. Pokušala je posle sa mnom da se pomiri, ali neuspešno. Ja sam od pepeljuge napravio kraljicu, a tako mi se vratilo. Više puta su me prodali, nije ona jedina."

Zahar otkriva da osim Brene, nije u dobrim odnosima ni sa Sašom Popovićem:

"On je zalutao u muziku, potpuno. Bio je talentovaniji za fudbal, ali bio je sklon intrigama pa se super snašao. Brzo je uvideo kako ovaj estradni svet funkcioniše. Tu retko kad možete da imate pravog prijatelja. Nema čoveka koji bolje zna da se okoristi ili mlatne pare od njega. Kod njih na jutjubu stoje grdne moje pesme, a nigde nema mog imena, ali za sve to vreme neko drugi ima veliku korist. Sad je oko toga velika tarapana i ja neću pustiti da to tako prođe. Sve ima svoj kraj, pa i to. Imam dovoljno godina, ali mi mozak radi kao sat, ničeg se ne plašim. Ako nisam pomogao, sigurno nikog nisam pokrao. Dok smo sarađivali, sreli smo se na moru, i ja sam mu rekao da je Brena konačno našla pravog, da je sa Bobom. Kad je to čuo, predamnom je počeo da grebe svoje lice da je krv išla. Plašio se da će da izgubi jako bitan deo benda. To je kao kada avionu otpadnu krila. Mislio je da će Brena da ostavi bend. Ipak, ona je bila jako promućurna, znala je da mora da ima dobrog igrača u marifetlucima. Da se razumemo, ja nikog od njih ne mrzim. Ništa mi loše nisu uradili, samo su me naljutili i pokrali stotinu puta, ali nisam jedini. Od muzičara su pokvareniji samo narkomani i deo političara."

Zahar je iskreno rekao i šta misli o supruzi Saše Popovića Suzani Jovanović.

"Deluje mi kao pristojna žena. Vrlo je skromna, jako mi se dopada kao čovek. Ima glasovni kvalitet, ali ima muža koji mi je simpatičan jer uspeva u plitkim nameštaljkama. Nikako mi ne idu jedno uz drugo. Ona mi liči na čestitu osobu koja je mogla da postane solidan pevač, ali on je nju spakovao u kuću. Ja mislim da ona nije mnogo srećna. Nije sve u tim parama. One imaju upotrebnu vrednost ako su u laganim dozama".

Zahar, koji je svojevremeno bio u žiriju takmičenja u kojem je Prija počela karijeru i smatra da je tada bila "prosečno, obećavajuće biće". Sada kaže da ju je "Lepa Brena uzela pod svoje".

"Ja sam bio u žiriju dok se ona takmičila. Ja sam zbog Željka Mitrovića odlazio u takmičenje, zemljak i mi je. Ona je bila jedno prosečno, obećavajuće mlado biće. Ali, naišla je na mudru, sujetnu ženu, koja bi i sve koji mogu po pesmi da je zasene, uvukla u porodicu, u svoje okruženje, da joj budu na oku i da ih drži pod kontrolom. Verovatno je i ona kao i svi mislila da će je udajom u tu kuću dodatno uzdignuti. Aleksandra je pevačica koja se lepo zbrinula, ali tako da ni jednog momenta ne zasmeta Breni. Da se nije udala za njenog sina, Brena bi se okumila sa njom. Voli da ima sve pod kontrolom, ali nije samo Brena takva".

Što se tiče pevačice koja je nedavno objavila dva albuma "Alfa" i "Omega" Jelene Karleuše, Zahar ne krije da misli da se "Jelena zeza kada peva".

"Ona je režiser skandala. Njeni skandali ne smetaju i ne vređaju. To je njeno sredstvo da bude u žiži. Ona je to usavršila. Jovana Jeremić pokušava to isto, ali je Karleuša mnogo markantnija u tome. Jelenu mrzi da peva, ima druge atribute, ne mislim na ženske, zna da nosi praznu popularnost koja se prima ovde kao ambrozija. Jelena kad peva, ja mislim da se zeza. Ali, za čestitku je to što je veliki borac i ume kao niko drugi da ni iz čega napravi nešto značajno i veliko. Ako je popularnost osobina, ona ju je sama napravila."

