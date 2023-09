SA 7 GODINA SAM ZNALA ŠTA HOĆU - MATOROG SPONZORA! Bežala sam od vršnjaka da bih ušla u krug IMUĆNIH, jedno zapamtite!

Imala je sedam godina kada je zacrtala da će sebi obezbediti život na visokoj nozi. Danas sebe naziva "bogatom domaćicom".

Izvor: Instagram/screenshot/theaveragerichhousewife

Izi Anaja danas je veoma popularna na društvenim mrežama. Sebe naziva "bogatom domaćicom", mada joj detinjstvo nije obeležio luksuz. Od malih nogu znala je da želi jedno - život na visokoj nozi. Imala je samo sedam godina kada je zacrtala da će sebi ispuniti želju. Maštala je o skupom automobilu, brendiranoj odeći i egzotičnim destinacijama, a danas tako i živi.

"To je upravo život o kome sam sanjala, kao da sam ga manifestovala kada sam imala sedam godina. Moj 'šećerni tata' i ja smo se upoznali na mrežema pre 10 godina. Zabavljali smo se oko šest meseci, a onda smo se verili i venčali samo šest meseci kasnije", priznala je Izi koja na društvenim mrežama savetuje žene da prate njen san jer troši basnoslovne sume novca i otkriva im kako da se bogato udaju.

"Ustajem, vodim decu u školu, idem u teretanu. Ako želim nešto da kupim, to i kupim. Mogla bih bukvalno da putujem bilo kog vikenda, do bilo kog mesta poput Pariza. Ja to mogu", hvalila se Izi koja ne krije da se "sklanjala od vršnjaka kako bi mogla da uđe u društvo imućnih ljudi".

"Preselila sam se na Menhetn i počela sam da radim. Išla sam na dobrotvorne događaje i druga dešavanja gde su bili ljudi poput kojih sam i ja želela da budem. Ne čekajte da vas neko spase! Spasite sebe, postavite se u svet u kome želite da budete i tamo ćete ostati", rekla je ona.

Ipak, na mrežama ne dobije pohvale. Naprotiv, svakodnevno se susreće sa prozivkama zbog plastičnih operacija i osuda zbog toga što se hvali novcem. Pratioci kažu da se iza svega krije "iskonsko nezadovoljstvo", a Izi ne mari. Kratko je poručila: "Stalno čitam razne negativne stvari, ali znate, nije sve za svakoga. Ne vole svi belo vino. Ja se neću svima dopasti", rekla je. Pročitajte i koji muškarci se nazivaju "šećernim taticama"!