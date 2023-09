KAKO IZGLEDA KAD JE NEKO ZAVISTAN OD INTIMNIH ODNOSA? Ispovest muškarca koji je zbog LJUBAVNICE izgubio posao i BRAK

Pročitajte ispovest muškarca koji je zbog ljubavnice zavisne od intimnih odnosa izgubio posao i brak...

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

Kada je terapeutkinja za intimne odnose, Trejsi Koks, pitala neke od svojih pacijenata kako je to živeti za prilično se*ualnom osobom, dobila je različite odgovore. Između ostalog i "Da bar nisam bio ili bila"...

Jak intimni nagon nije problem. Ali, postaje problem kad čovek koji ga ima vidi svoju potrebu za intimnim odnosima kao nešto važnije od veze ili partnerovih želja, potreba i osećaja, objašnjava terapeutkinja. Jedna priča muškarca Stefena posebno se izdvojila i Trejsi je odlučila da je podeli sa ostalima kako bi dobili uvid kako srast i intimni odnosi nisu najvažniji u bilo kom odnosu.

Stefen (28) je gotovo godinu dana bio sa ženom za koju je sumnjao da je zavisnik od intimnih odnosa. Ovo je njegova priča u celosti:

"Oboje smo radili za veliku reklamnu agenciju i bili smo zajedno u timu. Tad sam bio srećno oženjen, ali ona je bila prelepa žena sa sjajnim telom i svi muškarci su je želeli. Koketirala je sa svima, mladima i starima, privlačnima ili ne. Naravno da se nije sviđala drugim ženama. Ljubomora, mislio sam, ali sad mislim da joj žene jednostavno nisu verovale, za što se ispostavilo ispravnim. Bilo je znakova upozorenja - spavala je s još tri muškarca na poslu pre nego što je počela mene da zavodi. Ali, kad bi te targetirala, bilo joj je nemoguće odoleti. Ne znam zašto me konkretno htela - mislim da je to zato što nisam pokušavao da je odvedem u krevet. Volela je da testira svoju se*sualnu moć nad drugima, a ja sam se pokazao kao teška meta. Ali bila je neumoljiva, a ja sam bio polaskan i jedne noći, nakon pića u kancelariji smo se poljubili. Otišao sam kući i rekao svojoj ženi da sam zaljubljen u nekog drugog i to je bio kraj za moj brak. Svojim ponašanjem me uverila da je zaljubljena u mene, a ja sam pao. Ali to nikad nije bila ljubav", započinje Stefen svoje iskustvo i nastavlja:

"Odmah se uselila u moj novi stan. To je drugo što radi - intimnim odnosima rešava i 'finansijsku situaciju'. Kad se saznalo na poslu da živimo zajedno, jedan od kolega se našalio kako će to imati negativan učinak na njen 'poslovni stil'. Mislio sam da je ljubomoran, ali na kraju se ispostavilo kako smo oboje pogrešili - ona je i dalje nastavila da flertuje sa svim muškarcima na poslu. Imala je jednu prijateljicu s kojom je izlazila svaki petak, a vraćale su se kući u subotu rano ujutro. Rekla mi je da je to bila njena noć 'za opuštanje'. Danas znam da je to zapravo značilo da je imala odnose s drugim muškarcima, ponekad i ženama, a više puta je i s prijateljicom imala odnos u troje. Malo-malo pa bi menjala svoju šifru na telefonu, ali nakon četiri meseca zajedničkog života sam uspio da je otrkijem. Bilo je gore nego što sam očekivao. Dobro prikriva svoje tragove, ali je u to vreme definitivno imala intimne odnose s još dva muškarca", objašnjava Stefen.

Kada je odlučio da se suoči s njom i porazgovara, prilično se iznenadio. Ona čak nije ni pokušala da ga slaže. Prizanala je da je imala odnose s dosta muškaraca otkad su se upoznali, ali i da njihovi odnosi u krevetu je nisu ispunjavali. Ipak, Stefen nije prekinuo vezu s njom. Želeo je da pokušava više kako bi spasio "ljubav"...

Međutim, prema nejgovim rečima, ona je nastavila da se viđa sa drugim muškarcima. Jednostavno bila je zavisna od intimnih odnosa.

"Na kraju sam prekinuo s njom i dao otkaz na poslu nakon užasne godine. Uništila me. Nazvao sam suprugu kako bih je zamolio za još jednu priliku, ali ona nije htela ni da čuje. Zaslužio sam to", rekao je za kraj.

BONUS VIDEO: