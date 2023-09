"MUŽ MI DOPUŠTA DA IZLAZIM SA DRUGIM MUŠKARCIMA!" Aleksandra tvrdi da je najsrećnija žena, ali postoji jedan USLOV

Aleksandra za sebe tvrdi da je najsrećnija supruga! Da li se vi slažete?

Izvor: Instagram/printscreen/alexletissier

Aleksandra Le Tisier (31) iz Velike Britanije tvrdi da je najsrećnija supruga na svetu zbog slobode koju joj daje njen muž. Naime, muž joj dopušta da ima i koristi aplikacije za upoznavanje koje su danas sve više popularnije.

Inače, Aleksandra je u braku sa suprugom Mičom (31) više od 10 godina, ali kao što to biva u određenim brakovima i njihov je postao monoton. Upravo zbog toga Aleksandra je odlučila da unese malo iskre u njega i počne da koketira sa drugim muškarcima sa čim se složio i njen muž. Šta više, on joj pomaže u odabiru muškaraca sa kim će da izlazi.

"Muž mi je jako otvorenog uma. On me ni na koji način ne osuđuje i to mu sasvim odgovara. Jedino pravilo koje imamo je to da mi ovakve veze mogu biti samo zabava i ništa više. Zanimljivo je to što on uopšte nije zainteresovan da učini isto, što mi je stvarno smešno", rekla je.

Izvor: Instagram/printscreen/alexletissier

Aleksadnra kaže da ima stroge kriterije za potencijalne muškarce i da ih bira na osnovu fizičkih atributa poput kose. Takođe, nijedan drugi muškarac ne dolazi u obzir bez odobrenja muža.

"Pustila sam supruga da lista profile umesto mene. On jako dobro poznaje moj tip, volim štrebere", rekla je.

A što se tiče njihove veze u budućnosti, Aleksandra veruje da će joj od sad biti puno zabavnije i dodala da ju je odluka da koristi aplikacije za upoznavanje dodatno zbližila sa suprugom.