BEZ FILTERA! OVAKO STVARNO IZGLEDA SORAJA! Nakon porođaja i hapšenja stala PRED KAMERE - šok u emisiji uživo!

Soraja Vučelić pojavila se u emisiji nakon nekoliko godina medijske ilegale.

Izvor: pink tv / screenshot

U domaćim medijima nedavno je odjeknula vest o privođenju Soraje Vučelić u Budvi, a u policijskoj stanici je provela dva i po sata na trežnjenju.

Starleta već nekoliko godina živi daleko od očiju javnosti, a nedavno je na svet donela i dečaka Kana. O ocu njenog deteta se gotovo ništa ne zna, a Soraja se sada pojavila u emisiji "Premijera" i iznenadila sve. Ona sa sinom Kanom trenutno boravi sa Crnoj Gori, a tom prilikom progovorila je o majčinstvu i o svom privatnom životu, kao i o proširenju porodice.

"Došli smo da ga upoznam sa braćom i sestrama. On uživa. Jako je porastao, jako je napredan i mogu da se pohvalim. U Bodrumu smo uživali, ovde su prevelike gužve. Moj sin nikad neće postati poznat, ja ne volim da se eksponira, ni svog izabranika, ni sina ne bih eksponirala. Moja popularnost pripada prošlosti", rekla je ona za "Premijeru" i dodala:

"Kan je dete za poželeti, život mi se promenio zbog njega, sada je on prioritet. Radimo na proširenju porodice, jedva čekamo da on dobije pojačanje. Sad sam totalno spremna za to. On mnogo voli decu."

Soraja se dotakla i nedavne situacije kada je bila privedena zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

"Moja greška, svakom može da se desi. Bilo je jedan promil, to je dve čaše pića. Ne treba voziti kada se popije. I pre nego što sam izašla na slobodu mnogo se pisalo o tome, i više nego što je trebalo."

Ovako Soraja sada izgleda:

BONUS VIDEO: