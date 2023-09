LJUBICA KOJA SPREMA HRANU ZA NOLETA UPOZORILA - PRAVITE GREŠKU! "Nikad ovako ne pecite meso, stvarate LOŠ HOLESTEROL"

Ljubica Komlenić, osoba koja brine o ishrani Novaka Đokovića, otkrila je gde grešimo kad pripremamo meso.

Izvor: Instagram/komlenicljubica

Dok Novak Đoković redom ruši svoje protivnike na ovogodišnjem US openu i grabi ka svojoj 24. Grend slem tituli, o njegovoj ishrani se i dalje bruji. Kada je Novak Đoković izbacio crveno meso, gluten i rafinisani šećer iz ishrane, prednosti i značaj ovakve ishrane potvrdila je i Ljubica Komlenić, svetski majstor u kuhinji.

Ona već dugo sprema obroke za Novaka i njegovu porodicu, a više od 20 godina živi i radi u Italiji. Novak je Ljubicu upoznao pre pre šest godina na turniru u Rimu, gde je rukodovila timom od 300 kuvara koji su pripremali hranu za učesnike i ugledne goste takmičenja. Đokovići su na njenoj uniformi videli ime i prezime, pa su je pitali da li je iz Srbije i tako je sve započelo.

"Novak je pre svega prijatelj i sve što sam uradila za njega je prijateljski. Upoznali smo se u Italiji. Moje ime i prezime je pisalo na jakni i tu su me prepoznali njegovi roditelji i on. Tako smo se spojili. Posle dva meseca smo počeli da sarađujemo. Nole je predivna osoba", rekla je Ljubica, koja je danas u Italiji Mišelinova koordinatorka gde radi sa kuvarima sa Mišelinovom zvezdicom i sa vrhunskim poslastičarima tamošnje Akademije za poslastičare.

"Sa 19 godina sam otišla u Italiju sa jednim koferom u ruci i napravila sam karijeru. Sada sam jedina žena u svetu svetskih kulinarskih sudija sa maksimalnom licencom kategorije A i sudim nacionalnim timovima na svetskim takmičenjima gde ima 200 Mišelin šefova od jedne do tri zvezdice koje obučavam u tehnici kulinarstva u kojoj sam specijalizovana. To kažem jer već 12 godina kuvamo i sa ultrazvukom, odnosno tehnikom ultrazvuka", ispričala je Ljubica gostujući u emisiji "Kec na jedanaest" na K1 televiziji.

Svi znaju da je Novak iz ishrane izbacio gluten, ali Ljubica savetuje da niko to ne radi na svoju ruku i da o ovoj temi treba mnogo više da se priča. Ističe da su sastav hrane i temperatura pripreme najvažnije stavke, zbog pravilnog unosa proteina, soli i minerala.

"Nije zdravo jesti bez glutena, ako nemate problem, zato što testo bez glutena sadrži skrob i bilo koja priprema bez glutena, ako neko ne zna ili nije školovan, nije preporučljiva. Ako pečemo meso na 200 stepeni, kako bi se napravila dobra hrskavica i ona masnoća izgori sva, pretvori se u negativan holesterol i nestaju proteini", rekla je Ljubica i dodala:

Izvor: Instagram/komlenicljubica

"Riba se isto tako ponaša. Međutim, ako prokuvamo pasulj na sto stepeni, time ne ugrožavamo protein u ishrani. To zna i Novak i on unosi više proteina nego sa ribom i mesom. Kada je reč o Novakovoj ishrani, ona je sasvim OK, jer on unosi dovoljno proteina, soli, vitamina, minerala, kompletnih nutrijenata koji su mu potrebni i to na zdrav način", rekla je Ljubica.

Dodaje da Đoković jede voće, povrće, semenke, orašaste plodove i mahunarke, kao i kinou i pirinač. "Sve kuvam poštujući namirnice, na nižim temperaturama, kako bi sačuvala hranljivost i boju, a najvažniji sastojak u svemu što kuvam je naravno ljubav", iskrena je Ljubica, dodajući da najbolji svetki teniser ne jede hranu životinjskog porekla, ali da i dalje uživa u tradicionalnim jelima u veganskoj verziji.

"To su balkanski specijaliteti, poput sarme sa kiselim kupusom i ćevapa, ali ih za Novaka spremamo na veganski način. Nisu mu to omiljena jela, već su mu bliska, pa mu ih ponekad pripremamo kako bismo ga podsetili na tradicionalne ukuse", navela je jednom prilikom Komlenić.

BONUS VIDEO: