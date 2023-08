ALBUM JE 22. VEK, TO JE SVETSKA SCENA! Indira Radić prokomentarisala Karleušine nove pesme - kakve reči od koleginice!

Jelena Karleuša je ovih dana u centru pažnje, a njene nove albume nahvalila je i Indira Radić.

Jelena Karleuša je ovih dana u centru pažnje zbog novih albuma i glamurozne promocije i žurke koju je organizovala u Beogradu, a njen rad već danima komentarišu koleginice i kolege sa estrade.

Među njima je i Indira Radić, koja je već godinama prisutna na estradnoj sceni, mada se u poslednje vreme ređe pojavljuje.

"Smatram da publika i te kako donosi pravi sud. Pesme kažu sve. Ako pesma traje kratko, tu je godinu dana i više je nema, to sve govori i to je izbor publike. Pesme treba da nadžive nas, muzika nema rok trajanja i ne sme nikada da poznaje granice. Ali je lepo kada nešto ostane trajno i srećna sam što imam takve pesme, to je veliko bogatstvo", rekla je Indira.

Pevačica je prokomentarisala i novi projekat Jelene Karleuše - dva nova albuma "Alpha" i "Omega" koje je objavila, a zbog kojih je poslednjih dana u centru pažnje javnosti.

"Taj album je 22. vek. To je već svetska scena i ja Karleuši želim sve najlepše. Znam da je ona kreator i autor svega što se dešava oko nje, jer ona iza svega stoji. Maksimalno se daje za karijeru, tako da joj želim sve najbolje", izjavila je pevačica.

Pogledajte kako je bilo na Jeleninoj promociji o kojoj se i danas priča.

