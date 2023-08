BIO JE JAKO BOLESTAN, A JA GA NISAM OBIŠLA: Marta Savić je ovako pričala o pokojnom ocu - "Ispravke nema"

Marta Savić je svojevremeno govorila o najtežem periodu u životu i otkrila za čim najviše žali.

Izvor: Instagram/marta_savic_official

Pevačica Marta Savić, supruga Mileta Kitića, danas se retko pojavljuje u medijima i još ređe priča o privatnom životu, ali svojevremeno je govorila o svojim strahovima i tome kako žali što svog oca nije videla poslednji put.

"Dana 11. avgusta 1998. godine porodila sam se u Nemačkoj i na svet donela ćerku Elenu. Mesec dana nakon toga prešla sam u Beograd. Kada se za neku ženu kaže da je u drugom stanju, tada se ne misli samo na to da ima veliki stomak. To drugo stanje ujedno je i splet psiholoških promena koje žena proživljava. Nešto od toga ostane i posle porođaja, i tako je bilo i sa mnom. Ja sam jedno vreme bukvalno bila opsednuta strahom da se detetu nešto ne dogodi. Naročito sam se bojala da ćerkicu stavim sa sobom u kola. Vozim i gledam u retrovizoru kako joj se glavica ljulja i, jednostavno, strah me je. Roje mi se mračne misli 'šta bi bilo da se, ne daj Bože, sudarimo'", opisala je Marta, koja je u prvim danima majčinstva saznala da joj je otac teško bolestan.

Izvor: Instagram/marta_savic_official

"Samo što sam došla u Beograd, tetke su mi javile da mi je otac bolestan. Ni na pamet mi nije padalo da dete stavim u kola i odem da vidim šta mu je. Osim toga, mislila sam, bolestan, pa bolestan, vrlo važno, ozdraviće... Ne znam koliko dana kasnije, u goste mi je došao rođak iz Bosne. Rekla sam mu da je otac nešto bolestan, a on meni da će sutra otići u Jašu Tomić da ga obiđe. U povratku iz Jaše Tomić, rekao mi je da je otac poprilično loše i da ima želju da ode u svoju rodnu Modriču u Republici Srpskoj i da tamo umre, ali da ne može da ustane iz kreveta. Šta sam mogla, odmah sam potegnula neke vezice da mu obezbedim prevoz do Modriče, ali su mi već sutradan javili da je kasno - otac je umro", ispričala je svojevremeno pevačica s tugom u glasu.

Žali za tim što njen otac nikada nije video unuku Elenu, a bolno joj je bilo i kada je Elena tek počela da priča, jer je dozivala i dedu.

Izvor: Instagram/elenakitic

"Tek tada mi se ceo film odvrteo u glavi. Moj otac je bio jako bolestan, a ja ga nisam obišla, moj otac nikada nije video svoju unuku, jer sam mu ja to iz svog, opravdanog ili neopravdanog, straha onemogućila. Ispravke nema. Sada mi je zbog toga užasno žao i kada moja Elena, izgovarajući svoje prve reči, guče: 'Mama... Tata... Deka', ja sva pretrnem i kažem joj: 'Sunce mamino, mi više nemamo deku'", ranije je ispričala Marta Savić.

Danas sa porodicom najviše vremena provodi u Dominikani, gde imaju luksuznu nekretninu i gde rado odlaze.

BONUS VIDEO: