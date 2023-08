PRIČALI DA LJUBI SAMO KOŠARKAŠE, ONA SMUVALA PJEVAČA! Slavna manekenka bila na meti OPASKI - "Boriću se za to!"

Kendal Džener je u svom poslednjem intervjuu govorila o vezama, ljubavi, ali i psihoterapiji.

Slavna manekenka Kendal Džener nekoliko puta do sada uhvaćena u izlasku sa NBA igračima, a mediji neprestano pišu o nekom novom košarkašu kojeg je zavela.

Uprav zbog toga prati je priča da se isključivo sa košarkašima i zabavlja, a nedavno ju je starija sestra Kim Kardašijan isprozivala majicom na kojoj je okupila sve njene bivše. Ipak, zvezda "Viktorijas sikret" revija završila je eru veza sa sportistima i nedavno uplovila u romansu sa reperom pod nazivom Bad Bunny.

Njen privatan, a naročito emotivan život dugo je na meti interesovanja, a slavna ljepotica sada je o njemu govorila za medije:

"Volim jako jako, i volim bez žaljenje. Ne volim rastanke i boriću se da ne moram da kažem 'zbogom'. Uvijek ću se boriti za veze. Takva sam od malena, iako sam bila stidljiva i ponekad veoma zatvorena. Ne odustajem ni od čega. Neki ljudi nisu voljni da me upoznaju na tom nivou. Ali to je u redu. Radije bih to uradila, nego da se zatvorim u nešto i da ne dam pravu šansu", rekla je Kendal za magazin Harper Bazar.

Tokom emitovanja porodičnog rijalitija "U korak sa Kardašijanima" Kendal nije krila da se bori sa anksioznošću, kao i da je već godinu i po dana na psihoterapiji.

"Trenutno se osjećam stvarno uravnoteženo. Počela sam svoje terapijsko putovanje prije godinu i po dana. Sastajem se sa svojim terapeutom jednom nedeljno, tako da svake nedelje učim nešto novo. Stalno se razvijam i jednostavno sam uzbuđena zbog toga", dodala je Dženerova.

