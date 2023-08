VOZAČI OVO NE ZNAJU, A UZROKUJE SKUPE KVAROVE! Prije nego ugasite vozilo, jedno OBAVEZNO uradite!

Ključno je isključiti klimu prije zaustavljanja automobila.

Izvor: TV Prva/screenshot

Da li isključujete klimu u automobilu prije nego što ugasite motor? Ako ne, možda svom vozilu uzrokujete više štete nego što mislite. Zbog toga, tokom sparnih ljetnjih mjeseci, Dirección General de Tráfico (DGT) i Real Automóvil Club de España (RACE) toplo preporučuju korištenje klimatizacijskih uređaja u automobilima, izvještava OK Diario.

Naglašavaju da vožnja na temperaturama iznad 35 stepeni može da dovede do toga da vozači propuste do 20 odsto saobraćajnih znakova i preporučuju održavanje unutrašnje temperature od 21 do 23 stepena za dobrobit svih putnika.

"Pretjerana toplota uzima danak kod vozača - povećava umor i smanjuje reflekse, pa je potrebno više vremena za reakciju i čini se više grešaka. Prema nekim studijama, sa visokim temperaturama rizik od nezgode raste i do 20 odsto", upozorava DGT.

Pazite na svoj automobil

Međutim, ključno je isključiti klimu prije zaustavljanja automobila. Kompresor klima-uređaja zahtijeva znatnu količinu energije, a ako ga ostavite uključenog, baterija može pretjerano da bude opterećena, skraćujući joj životni vijek.

Osim toga, neisključivanje klimatizacijskih uređaja može da dovede do nakupljanja vlage u ventilacijskim kanalima. To može da uzrokuje skupe kvarove, budući da kondenzacija nastala tokom rada kompresora može da se nakupi u cijevima, što s vremenom dovodi do propadanja, piše Euroweekly News. Najbolja praksa je isključiti klima-uređaj nekoliko minuta prije dolaska na odredište. To omogućuje pravilno obnavljanje baterije i nestanak vlage.