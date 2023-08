10 SIMPTOMA KOJI ODAJU ZAVISNIKA OD INTIMNOG ODNOSA: Evo kada želja za "akcijom" NIJE NORMALNA i šta ako se stidite!

Da li stvarno postoji zavisnost od intimnog odnosa?

Izvor: Instagram/snctmsociety/screenshot

"Zavisnost od intimnog odnosa" nije medicinski termin. Prema rečima mnogobrojnih stručnjaka, ovo ponašanje nije zavisnost na isti način kao što je zavisnost od droge ili alkohola. Ipak, kompulzivni se**ualni nagoni su predmet naučnih istraživanja i mogu medicinski da se leče kada je to potrebno. Iako se**ualna zavisnost nije nužno mentalni poremećaj, ona može da bude pokazatelj ozbiljnijeg stanja. Evo šta treba da znate:

Da li je zavisnost od intimnog odnosa stvarna?

Zavisnost od intimnog odnosa nije prava zavisnost, jer telo fiziološki ne žudi za intimnim odnosom, ali oslobađanje dopamina i osećanja koja osoba povezuje sa intimnom aktivnošću mogu da izazovu želju za odnosima. Ovo je poznato kao kompulzivno se**ualno ponašanje.

Šta je kompulzivno se**ualno ponašanje?

Kompulzivno se**ualno ponašanje je kada neko ima preveliku količinu se**ualnih fantazija, nagona i ponašanja. Ove misli i ponašanja je teško kontrolisati, mogu da izazovu uznemirenost kod osobe, mogu da ometaju njenu porodicu, prijatelje i posao, ali i da negativno utiču na njeno zdravlje.

Kompulzivno se**ualno ponašanje nije isto što i zavisnost

Kada osobe prestanu da budu intimno aktivne, žele više, jer im to pruža osećaj zadovoljstva. Dr Gej Salc, profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Njujorku, kaže da je taj osećaj potpuno normalan, ali da ne može da se poistoveti sa zavisnošću od droge i alkohola. Zavisnost od droga i alkohola se dešava zato što ove supstance menjaju funkciju mozga do tačke u kojoj mozak prelazi od želje za supstancom do potrebe za njom.

Zbog toga su zavisnost od droga i alkohola klasifikovana kao poremećaji mentalnog zdravlja. Za razliku od osoba koji pate od takvih problema, onima koji se bave kompulzivnim se**ualnim ponašanjem fizički nije potreban intimni odnos i neće imati simptome odvikavanja kao što su trema, povišen krvni pritisak i malaksalost, kaže profesor.

Zavisnici od intimnog odnosa nemaju abnormalan broj odnosa

Važno je napomenuti da mnogi samoproglašeni zavisnici od intimnog odnosa nemaju abnormalan broj takvih aktivnosti. Umesto toga, stručnjaci navode da je najčešće reč o religioznim osobama koje se bore sa svojom se**ualnošću. Studija iz 2020. anketirala je 3.500 ljudi i otkrila da verski faktori često povećavaju zabrinutost osobe zbog zavisnosti od filmova za odrasle. Zavisnost od filmova za odrasle nije isto što i zavisnost od intimnog odnosa, ali krivica i stid verovatno potiču iz sličnog izvora.

"Što je veći nivo unutrašnjeg stida i konflikta koji imate zbog svojih intimnih želja, veća je verovatnoća da ćete prijaviti borbu sa kontrolom svog se**ualnog ponašanja, iako takvi ljudi najčešće zapravo nemaju više intimnih odnosa ili više masturbacije nego bilo ko drugi", objašnjava profesor.

Kada je kompulzivno se**ualno ponašanje problematično?

Međunarodna klasifikacija bolesti prepoznaje višestruke poremećaje se**ualnog ponašanja, uključujući prekomerni se**ualni nagon i kompulzivni poremećaj se**ualnog ponašanja. Ipak, postoji tanka linija između visoko se**ualno aktivnog i se**ualnog poremećaja. Na primer, ako osoba ima puno intimnih odnosa po dogovoru i to ne utiče na njen posao ili vezu, onda se njeno ponašanje ne smatra disfunkcijom. Kompulzivno se**ualno ponašanje postaje poremećaj kada narušava funkcionisanje osobe i sprečava je da živi život kakav želi.

Simptomi poremećaja se**ualnog ponašanja

Neprestano razmišljanje o intimnom odnosu

Uključivanje u rizično se**ualno ponašanje, što podrazumeva neželjenu trudnoću i polno prenosive bolesti

Uključivanje u se**ualno ponašanje na poslu

Gubitak interesovanja za druge hobije

Prekomerno trošenje novca na intimni odnos

Poteškoće u uspostavljanju i održavanju zdravih odnosa

Kompulzivno se**ualno ponašanje se koristi za izbegavanje problema kao što su stres, anksioznost i depresija

Nemogućnost kontrole se**ualnih nagona, fantazija i ponašanja

Nagon da se dovrše određena se**ualna ponašanja koja ublažavaju napetost, ali takođe vodi do osećanja krivice

Gledanje filmova za odrasle satima kako bi se zadovoljila želja

Lečenje zavisnosti od intimnog odnosa

Studija iz 2013. objavljena u časopisu "Se**ualna zavisnost i kompulzivnost" pokazala je da više od 90 odsto onih koji se leče od ove vrste zavisnosti, ima osnovni poremećaj mentalnog zdravlja. Uobičajena stanja mentalnog zdravlja povezana sa kompulzivnim se**ualnim ponašanjem uključuju granični poremećaj ličnosti, depresiju, anksiozne poremećaje i opsesivno-kompulzivni poremećaj, kažu profesori.

Moguće objašnjenje bi moglo da bude da sva ova stanja mentalnog zdravlja imaju zajedničku osobinu: probleme sa regulacijom nervnog sistema, od kojih se**ualno zadovoljstvo može da pruži privremeno olakšanje. Suočavanje sa poremećajem mentalnog zdravlja može pomoći u lečenju kompulzivnog se**ualnog ponašanja.