ZNAJU DA IH MUŽEVI VARAJU GODINAMA I OSTAJU U BRAKU! ZAŠTO? Čuveni psiholog objasnio - "Same nametnu patnju"

Čuveni ruski psiholog odgovorio je na pitanje koje se često nameće - da li žena treba da oprosti prevaru?

"Preljuba jeste trauma. Nije udobno biti ni u koži onoga ko je otkriven. Međutim, najmanji broj brakova se razvodi zbog preljube. To zaista nije najčešći razlog, vrlo mali procenat zauzima. Čak se dešava da brak bolje funkcioniše posle, jer do prevare je nešto dovelo. To je često loš bračni odnos koji partneri nisu znali da reše sami i onda se našao neko treći za jednog od partnera", ovako je govorila psihoterapeutkinja Ivana Sinđić jednom prilikom.