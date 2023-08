Američki naučnici razvili su lijek protiv raka, čije testiranje počinje na ljudima.

Izvor: Prva TV

Američki naučnici su razvili lijek u obliku tablete AOH1996 koji je u pretkliničkim ispitivanjima uništavao sve čvrste karcinome i ostavljao zdrave ćelije nepromijenjene. Kako navode svjetski mediji, krenulo je testiranje i na ljudima. Da li ta tableta može da bude svjetlo na kraju tunela, kako ćemo se u budućnosti boriti protiv najtežih bolesti, koliko ćemo čekati na zvaničnu upotrebu tog lijeka ako se dokaže djelotvornim, otkrio je u "Jutru" na Prvoj internista i onkolog dr Vladimir Kovčin.

"Tokom svoje karijere mnogo puta sam čuo ove vijesti. Nažalost, uvijek se ispostavilo da nije baš tako kao što se čini u prvom momentu. Da bismo dobili lijek protiv karcinoma, osnovna stvar je da znamo šta je uzrok karcinoma, a mi do današnjeg dana ne znamo šta je uzrok. Druga stvar je da vidimo da li maligne ćelije mogu da se ponašaju drugačije i da imaju u svojoj biologiji nešto što ih razlikuje od zdravih ćelija. Naravno, ako to neko otkrije, neće otkriti tu tajnu i iskoristiće za sebe, ta kompanija koja bude pravila lijek", rekao je onkolog dr Kovčin i dodao:

"Ono što je u ovoj vijesti interesantno, to je da su oni postigli neku selektivnost između zdravih i malignih ćelija. Tako da, ako je tačno, lijek uništava samo maligne ćelije. Tu je kvaka iz koje bi trebalo da dobijemo taj čudotvorni lijek. Međutim, pokazalo se da nisu svi karcinomi isti, njihova biologija ponašanja nije ista, tako da, ja i dalje nisam ubijeđen da je to potpuno tačno", istakao je doktor i objasnio kako lijek treba da funkcioniše:

"Da biste uništili jednu ćeliju, morate da uništite njen genski materijal i da je sprečite da se dijeli, a da pri tome budete selektivni u odnosu na sve ćelije u organizmu koje moraju da se dijele - krvne ćelije, sluzokoža, kosa, itd", rekao je doktor i potvrdio izjavu Linde Malkas, koja je profesor na Odjeljenju za molekularnu dijagnostiku i eksperimentalnu terapiju u Kalifornijskom medicinskom centru, razvija lijek poslednjih 20 godina. Malkas je rekla da je PCNA kao glavno čvorište aerodromskog terminala koji sadrži više ulaza u avion i slikovito objasnila: "Naša pilula za ubijanje raka je poput mećave koja gasi ključno avio-kompanijsko čvorište, zatvara sve dolazne i odlazne letove samo u avionima koji nose ćelije raka".

Testiranje lijeka

"Vijesti su lijepe, jer daju nadu, pogotovo ljudima koji su bolesni. Sve te vijesti su optimistične, ali i dalje sam skeptičan i mislim da smo daleko od definitivnog rešenja. Svi novi ljekovi su dosta značajan napredak u odnosu na staru generaciju ljekova. Sad trenunto, imunoterapija je nešto što značajno poboljšava liječenje. Imunoterapija još uvijek ne može da dovede kod svih karcinoma do izliječenja i nisu svi pacijenti pogodni za liječenje imunoterapijom. Potrebna su dosta skupa i detaljna ispitivanja svakog karcinoma pojedinačno, da bi se vidjelo koji od ljekova bi mogli da deluju na konkretni karcinom kod konkretnog pacijenta", rekao je dr Kovčin i dodao:

"Pitanje je kako bi taj lijek djelovao na leukemiju ili na krvne maligne bolesti. Još uvek je ovo ograničeno samo na karcinome. Uglavnom se kreće od jedne vrste karcinoma, pa se testiraju srodni karcinomi. Ako se lijek pokaže efikasnim, onda se prelazi na druge vrste", objasnio je onkolog i otkrio koliko testiranje ovog lijeka može da traje.

"Trebaće godine. Cijeli proces ispitivanja bilo koje supstance za bilo koju bolest mora da prođe određene faze ispitivanja. Ako smo došli do faze ispitivanja na ljudima, tek treba da dođemo u fazu tri, a ona podrazumijeva poređenje tog lijeka sa standardnim lijekom koji se koristi u liječenju, da bi se pokazalo da li je novi lijek efikasniji i bolji od onoga što imamo. To može da traje pet godina. U normalnom procesu za druge bolesti, ispitivanje traje i do deset godina. Za karcinome, taj period je smanjen na pet godina jer je potrebno da se nađu bolji ljekovi", objasnio je dr Kovčin. Ako se ispostavi da je djelotvoran, lijek će biti skup.

"Uvijek su skupi. Kompanije koje pronađu takav lijek, gledaju da izvuku sve ono što su uložile za ispitivanje i sve ono što je bilo u razvoju tog lijeka, a to su enormne sume. Posle izvjesnog vremena, lijek izgubi licencu, pa mogu da se prave paralelni ljekovi sa istom hemijskom formulom. Tada ljekovi postanu dostupniji", rekao je doktor.