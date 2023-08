SRPSKA PEVAČICA UHVAĆENA U KRAĐI U BUDVI! Prijavljena policiji, isplivao SNIMAK iz butika - vlasnici pretila smrću!

Protiv Sandre Čaprić je podneta krivična prijava, a objavljen je i snimak sa sigurnosnih kamera na kojem se sve jasno vidi.

Bivša učesnica Zadruge Sandra Čaprić koja je prošle godine doživela tešku nesreću navodno je ukrala minđuše u vrednosti od 60 evra u butiku u Budvi, nakon čega je pobegla s lica mesta, a potom pretila vlasnici radnje. Incident se dogodio u junu i pevačica je prijavljena policiji, kako piše Kurir.

"Dana 19. 6. 2023. radnica me obavestila da je došla izvesna Sandra Čaprić iz Srbije, koja se bahato ponašala, govoreći kako je ona pokretna reklama za naš butik i slično, nakon čega je otišla. Naknadno je videla da nedostaje par minđuša sa kristalima, vrednosti 60 evra. Odmah sam preko telefona, koji je povezan sa video-nadzorom, ustanovila da je ona otuđila taj par minđuša. Poslala sam poruku na njenoj Instagram stranici, tj. njenom zvaničnom nalogu (s obzirom na to da ima 85.000 pratilaca i verifikovan je, pa to dokazuje da je zvanično njen profil), i napisala: 'Poštovana Sandra, vratite minđuše ili donesite novac'. Ona posle dva sata odgovara: 'Okej'", izjavila je vlasnica butika u policiji, pa potom navela da je od Čaprićeve dobila niz uvreda i pretnji, a Kurir je došao u posed zapisnika.

"Njenom menadžeru sam rekla da joj on pomogne da vrati novac ili donese minđuše, ili ću podneti krivičnu prijavu. Zatim mi je Sandra preko Whatsappa poslala poruku: 'Pošaljite žiro račun i bez nervoze'. Poslala sam joj profakturu sledećeg dana i rekla joj da uplati do 12 sati novac. Ona mi je odgovorila: 'Dobićete novac do 12 sati, zaboravite'. Dana 21. 6. dobila sam poziv od Sandre Čaprić i upućene pretnje 'najveći problem životni ćete da imate, zgaziću vas, maći ću vas sa lica zemlje' i još niz uvreda i psovki. Tada mi je poslala i poruku: 'Ti si u problemu, kravo!'. Zatim sa profila Instagram stranice pod imenom 'cindycokic' šalje poruke na profil butika 'ninas oficial' sadržine: 'Još jedna greška, nećete dobiti ni 60 evra, ni **** da izbijete oči, ja sam u Beogradu, glupi ljudi. Kreteni glupi'", navela je vlasnica butika iz Budve u zapisniku, pa naglasila na kraju da protiv Sandre Čaprić nije podnela prijavu zbog krađe, već zbog pretnji upućenih njoj i firmi, jer je govorila "zatvoriću vac, slomiću sve".

Pogledajte i snimak iz butika zabeležen sigurnosnim kamerama.

