OVI KUĆNI UREĐAJI "JEDU STRUJU" ČAK I KADA NE RADE! Stručnjaci savetuju da ih izvučete iz štekera - račun će biti manji!

Jeste li znali da postoje kućni uređaji koji troše struju čak i kada ne rade? Često mislimo pogrešno da smo gašenjem određenog uređaja zaustavili potrošnju energije. Nažalost, nije uvek tako, jer, neki uređaji se ponašaju drugačije.

Gotovo svi mi gasimo TV pritiskom na crveno dugme, ali to ga ne gasi, samo uređaj stavlja u stanje mirovanja. To znači da struja i dalje teče kroz njega i da je on i dalje troši, što se možda ne vidi toliko na mjesečnom nivou, ali na godišnjem je vidljivo i nije zanemarivo. Pogledajte energetsku oznaku svog televizora i ako je niža od A, savjet stručnjaka je da isključite uređaj iz struje kad god možete.

Punjači

Punjači za telefone i druge uređaje ne moraju biti stalno priključeni na struju, jer vas to košta ne samo potrošene struje, već i novca. Svi ostavljamo punjače, nekoliko njih po kući stalno spojene na izvor struje, ali kad bismo naizmjenično isključili sve punjače za telefone, tablete i druge uređaje, sigurno bismo nakon nekog vremena vidjeli razliku u štednji struje.

Zamrzivač

Zamrzivač je stalno uključeni iz očiglednih razloga, pa ne čudi što je oko 12 odsto potrošnje električne energije u domovima rezervisano za njih. Iako ih ne možemo tačno isključiti kada izađemo iz kuće, možemo preduzeti jednostavne korake kako bismo učinili da troše manje električne energije. Redovnim čišćenjem zamrzivača, spolja i iznutra, osiguravate da ne troši više energije nego što je potrebno, a isto važi i za povremeno zagrijavanje kako se ne bi nakupljale zalihe leda.

Držanje vrata zamrzivača otvorenima kratko vrijeme takođe pomaže. Kada napuštate kuću ili dom na nekoliko dana i nećete koristiti ove uređaje, aktivirajte njihov ECO način rada i štedite struju dok se ne vratite. ECO način rada takođe je dobar izbor za svakodnevnu upotrebu, ali morate se informisati o tome šta vaš uređaj može, a šta ne.

Konzole

Konzole za video igre često se ne isključe u potpunosti kako bi se kasnije uključile i brže pokretale igrice, a ne troše uopšte mnogo električne energije, a štednja struje se vidi čak i na dnevnoj bazi. Odavno je poznato da konzole "jedu" velike količine struje kada su u maksimalnom pogonu, tj. kada ste usred igre. Zato, kada ih ne koristite - isključite ih.