ZA MESEC DANA PRESKOČIO VIJAČU 100.000 PUTA! Ne veruje šta se desilo NA POLA izazova - "Moje telo nije takvo bilo..."

Postavio je fitnes izazov i detaljno objasnio koje promene su se dogodile.

Izvor: YouTube/Jump Rope Dudes

Svi koji se bave fitnesom, treninzima snage ili su u bilo kom smislu fizički aktivni, tokom letovanja daju sebi oduška. Često smo imali priliku da čujemo kako kažu "Imam i ja dušu", pa sebi tokom godišnjeg odmora dopuste pokoji zalogaj nezdrave, a ujedno omiljene hrane. To je uradio i Den Vitmer. Zato je, po povratku sa odmora, sebi postavio jedan fitnes izazov - preskočiti vijaču 100.000 puta za mesec dana.

Želeo je da vidi kako će ovaj cilj uticati na njegovu građu i kondiciju. Odlučio je da svakog dana preskače vijaču 3.500 do 4.000 puta, a to je značilo da u danu vežba 40 do 45 minuta. "Na prvu zvuči lako, ali kad to počnete da radite, shvatite koliko je zapravo teško", rekao je u snimku koji je objavio na Jutjub kanalu.

Izazov stvaranja navike zapravo je bio jedna od iznenađujućih prednosti ovog izazova, kaže Vitmer. "Kad sam stekao naviku preskakanja svaki dan, odnosno, kad sam preskočio uže 50.000 puta, postalo je jednostavno. Moje telo nije bilo naviknuto toliko da skače, a onda je to postalo deo moje rutine. Kad stvorite naviku, vrlo je lako samo da nastavite i povećavate količinu", objasnio je.

Na kraju izazova shvatio je da je u mnogo boljoj kardiovaskularnoj kondiciji, što mu pomaže u drugim sportskim aktivnostima. "Najbolje je što sam stekao povećanu izdržljivost i brzinu. Osećao sam da postajem bolji sportista i zbog toga shvatam koliko preskakanje vijače može da bude efikasno", poručio je. Sve detalje pogledajte u snimku: