ŠTA SE DEŠAVA U MOZGU KAD RASKINEMO: Psiholog objasnio - "IZNENADNI" rastanak ne postoji, samo niste znali istinu!

Raskid je bolan, hteli to da priznamo ili ne.

Kada partneri "sporazumno raskinu", bol je neminovna. Tada nije važno kakav je odnos bio - turbulentan, buran, monoton. Posledice raskida mogu da budu teške, preplavljujuće i teško premostive. Stručnjaci objašnjavaju da je to potpuno normalno, jer partnerstvo nudi pozitivan osećaj stabilnosti u životu, a raspadanje nas izbacuje iz ležišta.

Uznemirujući elementi raskida ukorenjeni su u mozgu, a to je dokazala studija koju je objavila "Nature Communications". Istraživači su koristili magnetnu rezonancu da bi utvrdili da romantično odbacivanje partnera okupira regione mozga koji su uključeni u komponente fizičkog bola. Ipak, psiholog Gaj Vinč objašnjava da način na koji ćete podneti bol zbog rastanka, zavisi isključivo od vas.

"Funkcionalne studije moždanih snimaka pokazale su da odbacivanje romantične ljubavi, u smislu prekida veze, pokreće u mozgu iste mehanizme, kao i kod zavisnika koji odbacuju kokain i opijate. To, drugim rečima, znači da ljubav izaziva zavisnost, a slomljeno srce apstinencijalnu krizu", kaže Vinč.

To je ujedno i razlog zašto opsedamo bivše partnere do te mere da osećamo da za njima žudimo kao da su droga koja nam očajnički nedostaje. Takođe, to može da bude razlog zašto nam je ponekad teško da upoznamo nekog drugog. Skloni smo da idealizujemo bivše, iskrivljujući sećanja na njih i uveravajući se da je naša romantična vizija o njima tačna, a zapravo nije.

"Morate da budete sigurni da su sve vaše misli o bivšem realne i uravnotežene. Ako se prisetite vašeg najlepšeg vikenda zajedno, setite se i toga kad vas je izluđivao i nervirao. Ako vam se čini da čeznete za njihovim slatkim zagrljajem, trebalo bi da se setite noći kad je svako spavao na svom kraju kreveta", napominje Vinč, predlažući da napišete spisak svih razloga zašto veza nije funkcionisala.

Raskid može da bude iznenadan, ali psiholog naglašava da je partner zapravo odavno prekinuo emotivnu vezu.

"U trenutku raskida, veza je formalno gotova. Ipak, ostavljena strana to tek tada saznaje i proživljava početnu fazu tuge i gubitka. Ljudi su često zaprepašćeni što je donedavno sve bilo normalno i partner ih prošle nedelje voleo, a ove nedelje raskida. Partner se samo ponašao kao da je u vezi, jer još nije odlučio da raskine i nije se osećao spremnim za to", tvrdi Vinč.