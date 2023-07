8 KLJUČNIH NAVIKA ZA DUŽI ŽIVOT KOJE SU OTKRILI LEKARI! Ako imate samo dve sa spiska, već ste u velikoj prednosti!

Vodeći autori najveće studije iznenađeni su rezultatima koji su dokazali koliko samo jedna navika može da utiče na dugovečnost.

Svi žele da znaju tajnu dugovečnosti, a istraživanja na ovu temu nikada ne manjka. Tim povodom je konačno spovedena najveća američka studija koja je proučavala navike koje su važne za zdrav način života - život bez cigareta, zdravu ishranu, san, upravljanje stresom, fizičku atkivnost, odnose sa drugim ljudima, neredovnu konzumaciju alkohola i izbegavanje zavisnosti od analgetika za jake bolove.

Žene u dobi od 40 godina, koje imaju svih osam ovih navika, mogle bi da žive u proseku 21 godinu duže od onih koje ih ne praktikuju. Osim toga, istraživanje je pokazalo da muškarci od 40 godina mogu da žive 24 godine duže od onih koji nisu usvojili ove navike. Rezultati dolaze na osnovu istraživanja u kom je učestvovalo skoro 720.000 vojnih veterana u SAD. Popunili su upitnike o svom životnom stilu, dok je svakome od njih detaljno analiziran zdravstveni karton.

"Zaista smo bili iznenađeni koliko činjenicom koliko može da se dobije usvajanjem jednog, dva, tri ili svih osam faktora načina života", rekao je dr Ksuan-Mai Ngujen, vodeći autor studije sa Medicinskog koledža u Ilinoisu. Zanimljivo je da, čak i ako ih u mlađim godinama niste poštovali, usvajanje ovih navika posle 40. godine prave veliku razliku. "Što ranije, to bolje, ali čak i ako napravite malu promenu u svojim 40-im, 50-im ili 60-im godinama, to je i dalje od koristi", dodaj dr Ksuan-Mai Ngujen.

Bilo je 33.375 smrtnih slučajeva među ljudima u studiji, što je omogućilo istraživačima da vide koliko je verovatno da će ljudi sa svakom od osam zdravih navika umreti. Rezultati su pokazali da su fizička aktivnost, život bez cigareta i nezavisnost od opioidnih lekova imali najveći uticaj na životni vek. U brojkama, oni koji redovno vežbaju, imali su 46 odsto manji rizik od smrti, nepušači 29 odsto, a 38 odsto oni koji nemaju problema sa opioidima - zavisnosti od snažnih lekova protiv bolova koji se prepisuju i za određene bolesti.

Minimiziranje stresa, dobra ishrana, neredovno pijenje alkohola i dobro spavanje povezani su sa smanjenjem rizika od umiranja za oko 20 odsto, piše Nova.rs. "Zdrave navike u načinu života mogu sprečiti osnovne uzroke hroničnih bolesti, što bi moglo da pomogne ljudima da žive duže, do osamdesetih, a ne do šezdesetih. To bi moglo da uštedi novac za lekove i lečenje", rekao je dr Ngujen, na osnovu nalaza predstavljenih na NUTRITION 2023, godišnjem sastanku Američkog društva za ishranu.

Četrdesetogodišnji muškarci koji nemaju nijednu od zdravih životnih navika mogli bi da očekuju da će da umru u proseku u dobi od 62 godine, ali oni sa svih osam zdravih navika mogli bi da dožive 86 godina. Žene koje nemaju nijednu od zdravih navika, mogle su da očekuju da će živeti do 66. godine, ali one sa svih osam mogu doživeti 88 godina. Posedovanje svih zdravih navika povezano je sa smanjenjem rizika od ranog umiranja za 87 odsto.

Postojao je veći efekat na očekivani životni vek kod ljudi koji su imali osam zdravih navika i u mlađoj dobi, ali je efekat i dalje bio primećen do 60. godine, kada su podaci analizirani. Oba pola bi mogla očekivati oko 17 do 18 dodatnih godina života ako bi sa 60 imali svih osam dobrih navika.