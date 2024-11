Muškarac je osumnjičen da je silovao maloljetnu ćerku u Prokuplju i ostaće u pritvoru.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muškarac D.V. (41) iz Prokuplja koji je uhapšen zbog sumnje da je silovao ćerku ostaje u pritvoru. Podsjetimo, prokupačka policija uhapsila je D.V. muškarca iz tog grada, osumnjičenog da je na silu obljubio maloljetnu ćerku! Prema nezvaničnim informacijama, za ovaj slučaj saznalo se u oktobru kada je djevojčica sama prijavila policiji.

"Ona je, navodno ispričala je da je otac već duže vrijeme, skoro tri godine, se**ualno zlostavlja i siluje," rekao je izvor Informera.

Nakon prijave, policija je odmah uhapsila muškarca.

Produžen mu pritvor

"Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Prokuplju, priveden je D. V. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom Tužilaštvu na saslušanje. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Prokuplju mu je potom odredio pritvor do 30 dana", saopšteno je prošlog mjeseca u policiji.

Sada je na predlog Višeg tužilaštva u Prokuplju sudija za prethodne postupke Višeg suda u Prokuplju produžio pritvor D.V. Kako se saznaje u Višem tužilaštvu u Prokuplju, u toku su vještačenja, prije svega psihološka i okrivljenog i oštećene, ali i druge dokazne radnje.

(Informer/MONDO/J.D.)