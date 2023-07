ONI KOJI SE VRAĆAJU SA POSLA POPODNE, EVO ŠTA DA RADE! Dr Macura savjetuje kako preživjeti na +35 STEPENI

Dr Nada Macura savjetuje šta da radimo tokom visokih temperatura - iznad 35 stepeni Celzijusa!

Izvor: Kurir/Tv/Screenshot

Nakon superćelijske oluje koja je zahvatila region, ponovo nam se vraćaju temperature iznad 35 stepeni Celzijusa. Kako najbolje da se rashladimo i podnesemo vrućine, naša poznata doktorka Nada Macura za Informer je savjetovali nekoliko stvari.

"Tri najvažnija načina u borbi protiv vrućine su unošenje što više vode i raznih tečnosti, boravak u klimatizovanim prostorijama i izbjegavanje fizičkog napora, što znači da sve poslove treba ostaviti za kasnije. Treba imati u vidu da se tokom dana dodatno zagrijevaju zgrade, asfalt, pa čak i drvo koji emituju toplotu u popodnevnim satima, tako da građani mogu da se odluče za šetnju tek kasnije tokom dana. Za one koji nemaju klimu tu su izletišta, s tim što direktno izlaganje suncu treba izbjegavati između 10 i 18 časova. Ako smo na rijeci ili jezeru obavezno se treba skloniti u hlad, ispod tendi i suncobrana, mada je prirodna hladovina najbolja", savjetuje doktorka i dodaje:

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Oni koji idu na posao do posla će još i lako, ali ih u povratku čeka pakao, što na ulicama, što u vozilima javnog prevoza. Najgore prolaze oni koji se oko 14 ili 15 časova vraćaju kući. Preporuka za njih je da potraže hladovinu, ako je to moguće, ili se barem sklone pod pečurku. Za posao birajte laganu, porozračnu garderobu od prirodnih materijala poput lana i pamuka, naravno ako to dres kod dozvoljava."

"Kada je temperatura vazduha veća od tjelesne, tijelo će neminovno apsorbovati razliku u temperaturi, tako da se treba rashlađivati čestim tuširanjem i uzimanjem raznih napitaka, ali nikako slatkih. Idealno je uzeti hladnu lubenicu koja sadrži vitamin C i najbolji je izvor tečnosti i prirodnog š ećera. Ishrana treba da je mediteranskog tipa, dobra je salata od krastavca i paradajza, posan sir, prohlađene čorbe sa dosta povrća i slično. Oni koji se naročito znoje treba da piju mineralnu vodu", kaže naša sagovornica i dodaje da bolesnici treba da smanje fizičku aktivnost i da borave u zamračenim i rashlađenim prostorijama.

Prva pomoć

Ako osjetite nesvjesticu, vrtoglavicu ili mučninu dovoljno je da se obmotate čaršavom nakvašenim hladnom vodom i odmah ćete osjetiti olakšanje. Možete da stavite podlakticu pod mlaz hladne vode ili nakvašen peškir na vrat, a pomaže i pljuskanje, savjetuje Nada Macura.

"Tokom tropskih dana najugroženiji su djeca, trudnice i hronični bolesnici, koji naročito treba da obrate pažnju na savjete ljekara. Nažalost, neželjeni pratioci tropskog vremena su toplotni udar, sunčanica i kolaps. U slučaju kolapsa osobu treba prenijeti u hlad, raskomotiti vrat i pojas, rashađivati je bilo čime što nam je pri ruci, recimo novinama, politi hladnom vodom, ostaviti je da leži i pozvati hitnu pomoć", sugeriše dr Macura i poručuje:

"Najvažnije je često se odmarati. Ako smo napolju treba praviti česte predahe, sjesti negdjMe u hladovinu, na klupu, odahnuti malo, a zatim nastaviti dalje. I naravno, nigde ne ići bez flaše vode", savetuje dr Nada Macura.

