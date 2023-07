DOKTORKA UPOZORILA NA "LAŽNU HIDRATACIJU" KOD SRBA: Niste rashlađeni, samo ste štelovali organizam na PAKAO!

Šta je lažna hidratacija?

Tokom paklenih vrućina, stručnjaci nas najviše upozoravaju da unosimo veću količinu tečnosti. Hidratacija je od ključne važnosti, ali lekari ovih dana upozoravaju na najčešće greške koje se prave kada su temperature izrazito visoke. Te greške zovu se "lažna hidratacija", a doktorka Svetlana Vučetić, specijalista neurologije, otkrila je u "Jutru" na Prvoj o čemu se radi.

"Koliko god izgledalo atraktivno, naš najveći organ je koža. Ono što treba da uradimo, to je da rashladimo kožu, a ne naš stomak. Kad uzmemo bilo koje hladno piće, taj trenutak ćemo rashladiti, u plućima ćemo imati utisak da nam je sveže, ali naš organizam se polako šteluje na podizanje temperature. Ništa nismo uradili ako unesemo ledena pića, ali ako se tuširamo hladnom vodom, mi ćemo postići dobru temperaturu", objasnila je doktorka.

Alkohol tokom vrelih dana nije dobar izbor, napominje dr Vučetić.

"Ideja da ne smemo da se znojimo je pogrešna, jer je to način da naš organizam diše na vrućinama. Ako mi u organizam unesemo alkohol, on će da doprinese da se jedan hormon koji sprečava veliku količinu izlučivanja mokraće, poremeti. Imate gubitak tečnosti kroz kožu i upadate u dehidrataciju. To se odražava na konfuziju, zamor, suva usta, poremećaj koordinacije, a to može da ide toliko drastično, da može doći i do toplotnog udara, sunčanice, grčeva u nogama", upozorila je doktorka i otkrila da je čaj najbolje piće tokom vrućina.

"Čaj nikad nije hladan, uvek je mlak ili topao, a zašto se dodaje nana? Nešto što u sebi ima ekstrakte bilja, organizmu pomaže da opstane na visokim temperaturama. Čaj je idealan napitak tokom leta", otkrila je dr Svetlana Vučetić.

