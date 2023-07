DUŠANKA PRVI PUT ODVELA SVOJU BAKU NA LJETOVANJE! Milioni gledali putovanje, a utisci o moru sve NASMIJALI: "Slano je!"

Dušanka koja redovno kači na svoj TikTok snimke sa bakom, odvela je prvi put na more.

Dušanka je TikTokerka koja na svoj profil "babina duca" uglavnom kači video snimke sa svojom bakom, a jedan snimak je oduševio sve njene pratioce. Ona je odvela prvi put svoju baku na more, a snimala je sve vrijeme njenu reakciju. Kako može da se vidi na snimku one su na more išle vozom.