MIRIS BAZENA OTKRIVA KOLIKO JE ČIST I DA LI IMA URINA! Hlor ne može SKROZ da ukloni bakterije - evo kako da se ZAŠTITITE

Kako urin iz bazena utiče na nas i kako da se zaštitimo od bakterijskih infekcija?

Kupanje u najbližem gradskom bazenu u ovim paklenim vrućinama spas je u pravi čas. Iako se čini da je sve tako jednostavno - uđemo u bazen, okupamo se i to je to, ipak nas sa svih strana vrebaju infekcije, možda i najviše, jer je vlažno okruženje pogodno tlo za razvoj bakterija.

Jedna od loših navika mnogih kupača jeste mokrenje u javnom bazenu i pored toga što postoje toaleti. Kakve sve posledice to može da izazove po naše zdravlje i kako da se zaštitimo?

Urin je u 95 procenata sačinjen od vode i u pet odsto od nusprodukata hrane i pića kao što je to urea, mokraćna kiselina. Takođe, u urinu se mogu naći i hemijski tragovi duvana, ljekova, vitamina i drugih supstanci koje bubrezi filtriraju iz krvi.

S toga znajte da u bazenu voda nikada nije potpuno čista. Istraživanja tvrde da u bazenu možemo da budemo u kontraktu sa urinom i čak izmetom. Mnoge osobe se ne tuširaju pre ulaska u bazen, a smatra se da je oko 40 odsto odraslih osoba mokrilo nekada u životu u bazen. Stručnjaci navode da u urinu koji dospije u bazen mogu biti prisutne i bakterije iz genitalija. Ove bakterije nastanjuju kožu i ne smatraju se generalno štetnima, dobra vijest je, ipak, da se voda u bazenu tretira hlorom i drugim sredstvima kako bi se smanjio rizik od širenja bolesti.

Da li nas hlor dovoljno štiti?

Hlor iz bazena može da se kombinuje sa ostacima znoja, mokraće, izmeta i mikroba na koži. Kada se to dogodi, dolazi do hemijske reakcije, uslijed koje se smanjuje količina hlora čiji je zadatak da uništava bakterije. Sve to može imati za posledicu crvenilo očiju i iritaciju kože. Stručnjaci navode da čist bazen ne miriše na hemikalije. Ukoliko osjetimo miris hlora velike su šanse da u bazenu ima ostataka urina, kaže urolog dr Nil Parek.

Koje infekcije vrebaju iz bazena?

U slučaju da bakterije prodru u naš urinarni sistem moguće su infekcije urinarnog trakta, koje su praćene bolom u stomaku ili donjem dijelu leđa, nemogućnošću pravilnog mokrenja, čestim mokrenjem. Urinarne infekcije su učestale, posebno kod žena, ali lako se i liječe, naglašavaju doktori. Ukoliko osjetite bilo koje od nelagodnih simptoma tamo dolje, odmah se obratite svom ljekaru.

Da li hlor u potpunosti umanjuje rizik?

Hlor smanjuje ali ne eliminiše u potpunosti rizik od urinarnih infekcija. Stručnjaci objašnjavaju da urin može da izazove iritaciju očiju i kože, ali da nije opasan. U najboljem interesu svih jeste da urina ne bude u bazenima. Preporuka stručnjaka jeste da se redovno tuširamo, prije i posle ulaska u bazen, peremo ruke i genitalije i izbegavamo uriniranje u bazenu.